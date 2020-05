Người ký cáo trạng truy tố Hồ Duy Hải: 'Hải chưa một lần kêu oan'

Bà Trần Thị Nhanh - Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết đã từng nhiều lần tiếp xúc với tử tù Hồ Duy Hải trong trại giam. Bà Nhanh cho biết Hải chưa một lần kêu oan mà luôn thành khẩn nhận tội.

Chiều ngày 8/5, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã quyết định không chấp nhận kháng nghị của Viện VKSND Tối cao và giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải với tội danh "Giết người", "Cướp tài sản". Hội đồng Thẩm phán nhận định trong quá trình điều tra vụ án này đã xảy ra những thiếu sót tuy nhiên không ảnh hưởng tới bản chất của vụ án.

Liên quan đến phán quyết này, bà Trần Thị Nhanh - nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Long An - người đã từng ký cáo trạng truy tố bị can Hồ Duy Hải nhiều năm về trước cho biết, khi vụ án kéo dài, thậm chí kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND Tối cao, bà vẫn tin rằng kết cục vụ án sẽ không có gì thay đổi.

Bà Trần Thị Nhanh cho biết, thời điểm xảy ra vụ án bà là Phó viện trưởng VKSND tỉnh Long An. Bà Nhanh đã trực tiếp tham gia giám sát vụ trọng án tại Bưu điện Cầu Voi. Đây là vụ án rất phức tạp, kẻ gây án không bị bắt quả tang, Ban chuyên án đã phải mất nhiều thời gian truy theo dấu vết để tìm ra nghi can của vụ án.

Bà Nhanh với tư cách là người đại diện cơ quan giám sát thực thi Pháp luật đã xem xét, đánh giá kỹ lưỡng kết luận điều tra của cơ quan công an. Chính bà Nhanh cũng đã trực tiếp tham gia buổi thực nghiệm điều tra tại hiện trường, chứng kiến cảnh bị can Hồ Duy Hải diễn lại hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra vụ án cũng như sau khi đã xét xử, thậm chí khi đã chuyển công tác, đảm nhiệm vị trí mới, bà Nhanh đã nhiều lần gặp trực tiếp Hồ Duy Hải.

Bà Nhanh kể, sau những lần làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra về diễn tiến vụ án, bà thường nhiều lần trực tiếp gặp Hồ Duy Hải để trò chuyện. Bà tin rằng, với tình cảm như của người chị, bà sẽ giúp anh ta trình bày những uẩn khúc hoặc chính sự nhạy cảm của người phụ nữ sẽ giúp bà phát hiện ra dấu hiệu oan sai nếu có.

Tuy nhiên, trong các lần tiếp xúc này, Hồ Duy Hải chưa bao giờ kêu oan mà luôn thành khẩn nhận tội. Bà Nhanh còn nhớ rõ, trong một lần tiếp xúc với bà, Hải đã bật khóc và nói nhiều đêm không ngủ được vì lương tâm dằn vặt do tội lỗi đã trót gây ra với 2 nạn nhân.

Sau này, tuy không còn làm ở VKSND tỉnh Long An, bà Nhanh vẫn có đôi lần đến Trại tạm giam Long An để gặp gỡ, trò chuyện với Hồ Duy Hải. Những lần sau này, Hải ít nói hơn nhưng cũng không một lời kêu oan.

Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An nói với PV báo Người Lao Động, vụ án Hồ Duy Hải là vụ án phức tạp nên cơ quan điều tra công an tỉnh và VKSND tỉnh Long An đã thường xuyên họp để đánh giá chứng cứ, xem xét mọi khía cạnh của vụ án. Quá trình điều tra được làm rất công tâm, các cơ quan làm rất trách nhiệm, cân nhắc, suy xét mọi mặt.

Bà Nhanh nhận định do vụ án phức tạp, thời gian điều tra kéo dài lại đông lực lượng tham gia phá án nên đã để xảy ra một số sai sót về tố tụng. Tuy nhiên bà Nhanh khẳng định những sai sót không làm ảnh hưởng đến bản chất vụ án.

Được biết, sau khi thôi công tác ở VKSND tỉnh Long An, bà Trần Thị Nhanh đã chuyển qua vài cơ quan và làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An trước khi về nghỉ hưu năm 2016.

