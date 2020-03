Người mắc các bệnh này cần hết sức cẩn trọng trong mùa dịch COVID-19

Người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính vốn đã có hô hấp khó khăn, thường xuyên bị khó thở mỗi khi thay đổi tư thế hay thời tiết giao mùa. Dịch COVID-19 bùng phát trùng với thời điểm thời điểm giao mùa ở nhiều tỉnh thành nên nguy cơ mắc bệnh càng cao.

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nếu không may mắc bệnh có nguy cơ cao bị biến chứng viêm phổi , nhiễm khuẩn đường hô hấp, đe dọa tử vong nghiêm trọng.



Do đó, khuyến cáo người mắc bệnh này tuyệt đối không hút thuốc lá hoặc hạn chế tối đa hít phải khói thuốc lá, chú ý giữ ấm cơ thể trong khi thời tiết thay đổi. Đây là những yếu tố đặc biệt quan trọng để tránh bị tác nhân gây bệnh tấn công.



2. Người bệnh tim mạch và tăng huyết áp



Tăng huyết áp vốn được coi là "kẻ giết người thầm lặng" với mức độ nguy hiểm luôn rình rập người bệnh. Huyết áp cao cũng là yếu tố thuận lợi khiến cơ thể dễ mắc bệnh đồng thời làm tăng nguy cơ tử vong với nhiều bệnh tật.



BS Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM) cho biết, người có tiền sử cao huyết áp nếu mắc COVID-19 nguy cơ cao bệnh diễn biến xấu, thậm chí tử vong.



Những người tăng huyết áp có xu hướng mắc các bệnh tiềm ẩn tăng cholesterol, bệnh phổi nhiều hơn. Các bệnh này đều làm suy yếu hệ thống miễn dịch, nhằm chống lại virus gây bệnh.



Mặt khác, các nhà khoa học cũng chỉ ra người mắc COVID-19 với các triệu chứng sốt, viêm phổi gây áp lực căng thẳng cho tim.



3. Bệnh đái tháo đường



Bệnh đái tháo đường làm suy yếu hệ thống miễn dịch của cơ thể tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, vi rút xâm nhập. Đường huyết cao cũng là môi trường lý tưởng để vi rút phát triển mạnh và tấn công vào tế bào. Các chuyên gia lý giải, người đái tháo đường mắc COVID-19 có khả năng làm tăng lượng đường huyết, tăng nguy cơ biến chứng thận và tử vong.



Ngoài thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế, các chuyên gia khuyên người bệnh đái tháo đường nên có chế độ ăn uống lành mạnh, kiểm soát tốt đường huyết, luôn đảm bảo có thuốc dự phòng... để nâng cao thể trạng.



Cách tăng cường hệ miễn dịch phòng chống COVID-19