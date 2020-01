Người mắc các bệnh này chớ nên tắm lá mùi già kẻo lĩnh hậu quả

Tắm lá mùi già có nhiều lợi ích cho sức khỏe tuy nhiên, người vừa ăn no, người mắc các bệnh ngoài da, nhiễm trùng, dị ứng không nên tắm để tránh biến chứng nguy hiểm.

Người Việt từ bao đời nay có tục "tẩy trần đêm tất niên” là tắm nước lá mùi già. Theo quan niệm dân gian, tắm mùi già, vào đêm 30 để tẩy hết bụi trần của năm cũ và đón một năm mới thơm tho, sạch sẽ, may mắn.

Lợi ích sức khỏe khi tắm lá mùi già



Rau mùi rất giàu các loại vitamin như vitamin B6, B12, A, C và các khoáng chất: thiamine, riboflavin, niacin, axit pantothenic, folate, cholin, sắt, ma giê… chứa các hợp chất thiết yếu khác như carbohydrate, protein và chất béo. Không chỉ làm thực phẩm mà lá mùi già dùng để hãm nước tắm cũng có nhiều lợi ích cho sức khỏe.



Theo lương y Ngô Đức Phương (Viện Thuốc nam), trong đông y, rau mùi là loại thuốc có vị cay, tính ấm, không độc, có tác dụng tiêu thực, thông đại tiểu tiện, chống mệt mỏi, tác dụng lưu thông khí huyết, rất tốt trong giải tỏa căng thẳng thần kinh đồng thời lưu giữ hương thơm, sạch sẽ dễ chịu.



Khi tắm nước lá mùi già không chỉ làm sạch da mà còn tốt cho sức khỏe. Tắm bằng lá mùi hay hạt mùi làm nóng cơ thể và toát mồ hôi sau khi tắm, giống như một biện pháp xông hơi giúp tiêu trừ độc tố trong cơ thể đồng thời giải tỏa căng thẳng thần kinh. Da được làm sạch, tiêu diệt vi khuẩn, ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm.



Theo nhiều nghiên cứu, loại cây này còn có tính sát khuẩn, kháng khuẩn tốt. Tinh dầu rau mùi chứa chất chống oxy hóa cao, có thể giảm Theo nhiều nghiên cứu, loại cây này còn có tính sát khuẩn, kháng khuẩn tốt. Tinh dầu rau mùi chứa chất chống oxy hóa cao, có thể giảm Viêm da , chống viêm nhiễm…



Vậy hãm nước mùi già để tắm như thế nào là đúng cách? Theo lương y Ngô Đức Phương, các bà nội trợ nên chuẩn bị sẵn ít nhất là hai bó là mùi già cùng với gừng, muối. Rửa sạch lá mùi và gừng, đập dập gừng (không nên băm nhỏ mà chỉ nên đập dập) sau đó cho vào nồi nước và đun sôi. Sau khi nước sôi, chắt nước lá mùi đã đun ra chậu, thêm một chút muối, hòa loãng với nước ấm và đem tắm.

Người nào không nên tắm lá mùi già



Người Việt vốn có tục nấu nước xông nhà và tắm, rửa mặt nhằm tẩy trần hết những đen đủi của năm cũ, chào đón năm mới. Dù biết rau mùi rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể tắm được loại nước này.



Cũng theo lương y Ngô Đức Phương, người đang mắc bệnh ngoài da như Cũng theo lương y Ngô Đức Phương, người đang mắc bệnh ngoài da như Viêm da cơ địa , da trầy xước, bong tróc da, nhiễm trùng da… không nên tắm nước lá mùi già nói riêng và các loại nước lá nói chung.



Không dùng nước lá mùi già tắm cho trẻ đang mắc bệnh sởi hay thủy đậu, khi đang bị sốt. Nhiều người có quan niệm cho trẻ bị sởi tắm lá mùi già để khiến các nốt ban mọc nhanh hơn hay tắm khi sởi vừa bay sẽ chỉ khiến da trẻ thêm Không dùng nước lá mùi già tắm cho trẻ đang mắc bệnh sởi hay thủy đậu, khi đang bị sốt. Nhiều người có quan niệm cho trẻ bị sởi tắm lá mùi già để khiến các nốt ban mọc nhanh hơn hay tắm khi sởi vừa bay sẽ chỉ khiến da trẻ thêm Dị ứng



Ngoài ra, người vừa ăn no không nên tắm lá mùi già vì chúng làm tăng thân nhiệt, làm mạch máu căng lên, gây tim đập nhanh, tiêu hóa kém.



Vì sao cuối năm phải tắm nước mùi già. Video: Vietnamnet

Hà Ly (t/h)