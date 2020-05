Người mắc cúm cũng sẽ được xét nghiệm COVID-19

Không chỉ những người bệnh từ nước ngoài về Việt Nam mà những trường hợp mắc cúm hoặc nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng nghi do virus đang điều trị cũng sẽ được chỉ định xét nghiệm COVID-19.

Tin tức mới nhất ngày 22/5, tờ Thanh Niên dẫn lại thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở đã phê duyệt kế hoạch mở rộng đối tượng khám sàng lọc và chỉ định xét nghiệm tìm COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC).

Cụ thể, Sở y tế TP.HCM cho phép các trường hợp đến khám hoặc đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh có biểu hiện cúm hoặc nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng nghi do virus được phép khám sàng lọc và chỉ định xét nghiệm tìm COVID-19.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, nhóm người mắc bệnh mạn tính, nhóm người cao tuổi hoặc các chùm ca bệnh cần phải đặc biệt chú ý. Trong các trường hợp không rõ ràng, các bệnh viện cần liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố hoặc các tuyến Bệnh viện cuối (được Bộ Y tế phân công) để được tư vấn.

Nếu trường hợp người bệnh là người nước ngoài hoặc người Việt Nam từ nước ngoài được chuyển về điều trị tiếp vì bất kỳ bệnh lý gì đều phải được xét nghiệm COVID-19. Nếu có biểu hiện cúm hay nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng nghi do virus cần phải lấy mẫu bệnh phẩm tại chỗ, chụp X-quang và siêu âm tại giường.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, tất cả các trường hợp này đều được chăm sóc và theo dõi trong khu cách ly bệnh viện đúng theo quy định để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. Đây là một trong những hoạt động phòng chống dịch bệnh trong bệnh viện, tránh việc bệnh viện trở thành nơi lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, Sở Y tế thành phố còn khuyến cáo các bệnh viện tuyến trên ưu tiên tiếp nhận người bệnh nặng do tuyến dưới chuyển tuyến; khuyến khích tăng cường triển khai khám theo giờ hẹn trước, hạn chế số lượng người đến bệnh viện để thăm bệnh, giữ khoảng cách tối thiểu giữa mọi người trong bệnh viện...

Thùy Nguyễn (T/h)