Lão nông kỳ công mang cá suối núi Cấm về thuần dưỡng trong ao nhà

Núi Cấm thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng với núi non hùng vĩ, phong cảnh hữu tình, khí hậu mát mẻ và cây cối xanh tươi.

Ngoài ra trên núi Cấm còn có các danh lam thắng cảnh như: Chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc, hồ Thủy Liêm… Dọc theo những lối mòn từ chân lên tới đỉnh núi là nhiều điểm tham quan thú vị như suối Thanh Long, suối Tiên, điện Cây Quế, điện Mười Ba, điện Tam Thanh, điện Huỳnh Long…

Không những thu hút du khách bởi cảnh quan tự nhiên và nhân tạo độc đáo, núi Cấm còn nổi tiếng với những món ăn đặc sản. Bánh xèo rau rừng, cua núi, ốc núi và cá suối là những món ăn du khách nhất định không thể bỏ lỡ nếu có cơ hội đến thăm nơi đây.

Độc đáo loài cá sống trên núi Cấm

Cá suối trên núi Cấm là cá chành dục hay còn được người dân địa phương gọi bằng nhiều cái tên khác như cá "chành vụt", "vùng vụt". Người dân nơi đây thường lên núi câu loài cá này về ăn. Khi du lịch phát triển, việc lên núi câu cá trở thành trải nghiệm yêu thích của nhiều du khách.





Theo nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ thì tại Đồng bằng sông Cửu Long, cá chành dục có tên là "channa gachua" hay còn gọi là cá lóc Lích Lan. Đây là một loài cá lóc bản địa của châu Á. Nhóm cá này có đặc điểm chung là vây lưng, vây hậu môn và vây đuôi viền ngoài màu hồng hoặc vàng. Cá có màu xám đen ở mặt lưng và nhạt gần xuống bụng. Loài cá này thích ẩn trú trong các hang động, nơi có những dòng suối len lỏi theo các ghềnh đá, hoặc chảy qua các ngóc ngách trên núi Cấm.





Ông Nguyễn Văn Y, một lão nông trên núi Cấm cho biết, cá chành dục thường sống và đi kiếm ăn ở các hang hốc, kẹt đá, nơi có luồng chảy. Mỗi hang cá gồm nhiều con. Cá ròng ròng sau khi nở ra từ trứng sẽ được cá mẹ dẫn đi kiếm ăn từng bầy. Đây là thời điểm dễ săn bắt cá bố mẹ nhất.



Cá chành dục trên núi Cấm có hương vị thơm ngon, ngọt đậm giống như thịt cá lóc nhưng kích thước nhỏ. Một con cá chành dục to nhất cũng chỉ khoảng 200 g.

Món ăn làm từ cá chành dục hấp dẫn nhất là kho tiêu, nướng trui hoặc nướng lửa than chấm mắm me. Đây là nguồn thực phẩm "trời cho", giúp những gia đình nghèo khó trên núi có điều kiện cải thiện các bữa ăn. Sau này, khi du lịch phát triển, các món ăn từ cá chành dục trở thành đặc sản thu hút du khách gần xa ghé thăm núi Cấm.



Kỳ công thuần dưỡng cá trên núi Cấm



Từ ngày trở thành đặc sản ở địa phương, các chành dục được khai thác ồ ạt, tràn lan để phục vụ du khách. Dần dần cá chành dục trở nên khan hiếm. Để bảo tồn nguồn lợi tự nhiên cũng như giữ gìn loài cá đặc hữu của núi Cấm, ông Trần Văn Xe (ngụ ấp Tà Lọt, xã An Hảo, Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã nghĩ cách thuần dưỡng, nhân giống loại cá này ngay tại ao nhà.

Nói về việc thuần dưỡng cá suối núi Cấm, ông Xe cho biết, trước đây, người dân sử dụng cần câu để câu cá, tuy nhiên hiện nay họ đã chuyển sang sử dụng điện để đáp ứng đủ số lượng cung cấp cho du khách gần xa. Lo sợ đàn cá có ngày bị tận diệt, ông Xe quyết định đưa về nhân giống:

"Cách khai thác theo kiểu tận diệt này khiến số lượng cá chành dục ngày càng ít đi. Thấy vậy, tôi nảy ra ý định thuần dưỡng loại cá này để bảo tồn, giữ gìn nguồn lợi tự nhiên".





Cá chành dục có kích thước nhỏ, thịt giống vị cá lóc



Về giá trị kinh tế của loài cá này, ông Xe cho biết, cá chành dục ở ngoài thị trường có giá thấp nhất cũng khoảng 100.000 đồng/kg. Không chỉ nuôi cá để phục vụ nhu cầu của du khách và cung cấp cho các nhà hàng, mô hình nuôi cá chành dục của gia đình ông Xe còn phục vụ dịch vụ du lịch trải nghiệm ở địa phương.

Du khách của các công ty du lịch thường được giới thiệu đến nhà ông Xe để trải nghiệm cảm giác câu cá suối và tham quan vườn cây ăn trái. Nhờ vậy, gia đình ông Xe có được nguồn thu nhập đáng kể, cuộc sống cải thiện hơn trước.

"Du khách, đặc biệt là khách đến từ TP.HCM rất thích cảm giác được câu từng con cá và chế biến, thưởng thức tại chỗ. Nhiều người còn mua về nhà để làm cá cảnh hay đem về để làm quà", ông Xe cho biết.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Xe tâm sự, việc ông thuần dưỡng cá chành dục không chỉ để làm kinh tế, mà mục đích chính là bảo tồn, giữ gìn loại cá đặc hữu của địa phương.

