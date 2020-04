Người Mỹ trầm trồ trước vòi xịt, gọi đây là 'phát kiến tuyệt vời' mùa dịch COVID-19

Do khan hiếm giấy vệ sinh, nhiều người dân Mỹ đã chuyển sang sử dụng vòi xịt và coi đây là 'phát kiến tuyệt vời' mùa dịch COVID-19.

Tushy là công ty chuyên sản xuất vòi xịt, ra đời vào năm 2015 và đang chứng kiến một bước độ phá trong doanh thu vào mùa dịch COVID-19 này. CEO của Tushy, Jason Ojalvo cho biết hiện doanh số của công ty đang tăng gấp đôi trong tuần đầu tháng 3/2020. Jason cho hay: "Những ngày tiếp theo, doanh số tăng gấp ba trước đây và thậm chí gấp 10 lần so với bình thường. Chúng tôi cũng đạt doanh thu kỷ lục là 1 triệu USD mỗi ngày".

Dịch COVID-19, nhiều nơi tại Mỹ chấp nhận cách ly xã hội và ở nhà, do đó dẫn đến tình trạng người dân nước này đổ xô đi mua giấy vệ sinh. Các loại giấy 2 lớp thường cháy hàng ở tất cả các hệ thống siêu thị, cửa hàng. Sau khi quá mệt mỏi vì phải tốn quá nhiều thời gian vì món hàng này, nhiều người trẻ quyết định chuyển sang dùng vòi xịt như một cách thức tiện lợi và tiết kiệm hơn.

Một khách hàng nữ chia sẻ: "Tôi đã tò mò về sản phẩm vòi xịt trong nhiều năm. Đến khi chồng tôi gửi những bức ảnh các kệ hàng giấy vệ sinh trống trơn trong siêu thị, tôi đã quyết định tìm hiểu kỹ hơn về nó. Làm sạch bằng nước là khái niệm khá mới mẻ. Vòi xịt giúp làm sạch nhẹ nhàng. Tôi vẫn dùng giấy vệ sinh nhưng ít hơn trước". Nhà phân tích quản lý ở Chicago, Kaitlyn Braswell còn thú nhận là cô ước mình đã đặt hàng sớm hơn, vì cô rất mong chờ thứ hàng giúp "sạch sẽ ở cấp độ mới" nhưng phải đến tháng 5 cô mới có thể nhận hàng.

Bên cạnh Tushy, nhiều hãng vòi xịt khác tại Mỹ cũng có doanh số tăng vọt. Chủ tịch Brondell Steven Scheer cho biết nhu cầu của khách hàng về loại vòi xịt này tăng tới 300%, mỗi ngày họ bán được tới 1.000 chiếc vòi xịt thông minh qua Amazon.

Đây là một bước ngoặt vô cùng bất ngờ đối với người dân Mỹ. Trước kia, vòi xịt với họ là thiết bị khá xa lạ, thậm chí còn bị kỳ thị. Chưa rõ cơ sở dẫn đến sự ghét bỏ kỳ lạ món đồ này, một số người cho rằng vật dụng này làm liên tưởng đến những điều tội lỗi. Trước đó, người Mỹ lần đầu tiên thấy vòi xịt ở các nhà thổ ở châu Âu vào Thế chiến thứ 2, và họ thường liên tưởng chúng với mại dâm. Do đó, khi được chính thức du nhập vào năm 1960 bởi Arnold Cohen, thiết bị này đã bị vấp phải một làn sóng tẩy chay, kỳ thị.

Được biết, người Mỹ sử dụng tới khoảng 34 triệu cuộn giấy vệ sinh /ngày; một người thường chi khoảng 120 USD/ năm chỉ để mua giấy vệ sinh. Trong khi đó, vòi xịt có thể tiết kiệm tới 75% chi phí mua giấy vệ sinh.. Mỗi vòi xịt chỉ tốn khoảng nửa lít nước để rửa ráy, còn việc tạo ra 01 cuộn giấy vệ sinh tốn đến 140 lít nước. Không chỉ vậy, việc sản xuất giấy vệ sinh cũng tiêu tốn hàng trăm nghìn tấn hóa chất tẩy trắng, cũng như nguồn năng lượng khổng lồ để sản xuất, sử dụng nhựa dùng 1 lần để đóng gói,...

