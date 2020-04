Người Nga tiếp tục được nghỉ có lương đến hết tháng 4 để chống dịch COVID-19

Trong bài phát biểu quốc gia mới nhất về phòng chống COVID-19 trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo kéo dài kỳ nghĩ có lương cho người dân đến hết 30/4.



Cụ thể, ông Putin cho biết: "Cả thế giới và nước Nga đều chưa vượt qua đỉnh dịch. Do đó, tôi quyết định kéo dài kỳ nghỉ có lương cho người dân cho đến hết tháng 4".

Tổng thống Putin nhấn mạnh, người lao động vẫn sẽ tiếp tục được trả tiền trong những ngày nghỉ này. Trước đó, ông cũng tuyên bố người dân nước này được nghỉ có lương từ 30/3-5/4 để phòng chống dịch COVID-19.



Ngoài ra, các cơ quan công cộng, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bán nhu yếu phẩm và nhà thuốc vẫn làm việc bình thường. Tổng thống Putin cũng gửi lời cảm ơn đến những người thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các y bác sĩ.





Cũng theo Tổng thống Putin, chính quyền Nga đã giành được thêm thời gian để triển khai các biện pháp phòng ngừa chống lại dịch bệnh. Bên cạnh đó, nước này cũng đang cố gắng bảo vệ người già khỏi virus corona cũng như ngăn chặn sự lây nhiễm của bệnh tại các cơ sở giáo dục.

Theo ông Putin, cả thế giới và nước Nga đều chưa vượt qua đỉnh dịch. Ảnh minh họa.





Liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Nga cũng không loại trừ khả năng rút ngắn thời gian nghỉ làm nếu tình hình dịch bệnh diễn biến khả quan hơn. Tiêu chí chính được ông Putin đưa ra các quyết định này là "an toàn, Sức Khỏe và bảo vệ người dân Nga".



Tính đến trưa 3/4, nước Nga đã ghi nhận hơn 3.500 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 30 người tử vong. Thủ đô Moskva có số người nhiễm cao nhất cả nước với hơn 2.400 trường hợp.

Thùy Nguyễn (t/h)