Người ngồi sau xe không thắt dây an toàn, tài xế bị phạt tới 1 triệu đồng

Thay thế Nghị định 46/2016, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đã tăng nặng mức xử phạt đối với một trong những lỗi phổ biến từ vi phạm nồng độ cồn, đeo tai nghe, dùng điện thoại khi đi xe, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... đến không thắt dây an toàn.





Thực tế, trong thời gian qua người ngồi trên xe ô tô và thậm chí là tài xế ô tô vẫn còn xem nhẹ việc thắt dây an toàn. Đặc biệt khi xe lưu thông với tốc độ cao mà dừng đột ngột, nếu người ngồi không thắt dây an toàn sẽ vô cùng nguy hiểm. Do đó, để bảo vệ tính mạng người tham gia giao thông, việc tăng mức độ xử phạt đối với hành vi không thắt dây an toàn khi đi xe ô tô và các loại xe tương tự là vô cùng hợp lý.

Tài xế có thể bị phạt 1 triệu đồng nếu người ngồi sau không thắt dây an toàn. Ảnh minh họa.

Cụ thể, quy định nêu rõ đối với những người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường sẽ phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng (Nghị định 46 là 100.000 - 200.000 đồng). Mức phạt cũng áp dụng tương tự với trường hợp chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.





Ngoài ra, lái xe ô tô vi phạm các hành vi như không giữ khoảng cách an toàn; Không giảm tốc độ và nhường đường khi ra đường chính; Lùi xe ở đường 1 chiều, đường có biển cấm đi ngược chiều cũng bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng. Đối với người chống chế, đòi phải có chứng cứ, hiện lực lượng CSGT đã trang bị camera, ghi hình lúc xe đang chạy để làm bằng chứng xử phạt.



Báo Giao Thông dẫn thêm các quy định trong Nghị định số 100/2019/NĐ-CP: Phạt tiền từ 3 - 4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 - 8 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách không có dây an toàn tại các vị trí ghế ngồi, giường nằm theo quy định (trừ xe buýt nội tỉnh).



Ban soạn thảo Nghị định cho rằng, việc thắt dây an toàn cho tài xế và người ngồi trên xe ô tô là một trong những biện pháp nhằm bảo vệ loại trừ giảm thiểu những tổn thương Sức Khỏe , tính mạng của tài xế, người ngồi trên xe khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Thùy Nguyễn (t/h)