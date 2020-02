Người nhiễm virus corona đã điều trị bình phục có bị tái nhiễm không?

Theo South China Morning Post, ngày 31/1, các chuyên gia của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đưa ra cảnh báo, những bệnh nhân đã hồi phục sau khi nhiễm virus corona (nCoV-2019) vẫn có nguy cơ nhiễm loại virus này một lần nữa.

Người bệnh nhiễm virus corona sau khi bình phục cần chú ý nâng cao thể trạng

Ông Zhan Qingyuan - người đứng đầu nhóm chuyên gia về virus corona, làm việc tại Khoa Hô hấp thuộc BV Hữu nghị Trung Quốc-Nhật phân tích: Khi bị nhiễm virus, cơ thể người sản sinh ra một số loại kháng thể để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, các kháng thể này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Do đó, người nhiễm virus corona dù đã điều trị bình phục vẫn có nguy cơ tái nhiễm lần thứ hai.



Từ đó, các chuyên gia của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc khuyến cáo, những bệnh nhân đã hồi phục sau khi điều trị virus corona không nên chủ quan. Mỗi người cần cải thiện sức khỏe, thể trạng, giữ ấm cơ thể.



Đặc biệt, ông Zhan Qingyuan lưu ý, bệnh nhân vẫn nên thường xuyên tiến hành các cuộc kiểm tra theo yêu cầu của bác sĩ.



Tính đến ngày 1/2/2020, trong số gần 12.000 trường hợp mắc bệnh tại Trung Quốc đã có 243 người được điều trị bình phục, xuất viện. Các trường hợp này trước khi xuất viện đều được kiểm tra và xét nghiệm kỹ càng cho kết quả âm tính với virus.

Một nữ công dân Việt Nam nhiễm virus corona đang được điều trị tại BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Vũ Hán được khẳng định là có thể lây lan từ người sang người. Các chuyên gia cho rằng, trong thời gian ủ bệnh, virus khó lây lan hơn so với khi đã phát bệnh.



Một số nghiên cứu chỉ ra nCoV-2019 có thời gian ủ bệnh khoảng 5 ngày, lâu nhất là 14 ngày. Khi phát bệnh, sẽ có các triệu chứng ban đầu là sốt, ho, hắt hơi, chảy nước mũi.



Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, nguy cơ lây nhiễm virus corona cao khi tiếp xúc với người mắc bệnh trong vòng 2m. Những người vô tình hít phải hoặc tiếp xúc với các giọt bắn từ dịch tiết của bệnh nhân bám trên các bề mặt, quần áo, tay, chân sẽ bị nhiễm. Một số ý kiến cho rằng virus khó tự lây lan trong không khí

Ngày 31/1 vừa qua, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) đối với sự lây lan của virus corona bên ngoài Trung Quốc đồng thời gọi đây là “sự bùng phát chưa từng có tiền lệ”.



Your browser does not support HTML5 video.

Khẩu trang y tế có ngăn ngừa được virus corona không?