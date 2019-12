 Người phụ nữ bị chồng và bố chồng đánh, bôi phân làm nhục giữa đường vì ngồi ô tô cùng trai lạ

Sự việc này được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội ở quận Long Loan (TP Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Nạn nhân là chị Tôn (33 tuổi). Chị bị chồng và bố chồng chặn đánh, bôi phân lên mặt ngay giữa đường.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, năm 2007, chị được môi giới gả vào gia đình họ Khang (36 tuổi, chồng nạn nhân). Cả hai có với nhau 3 người con. Chị Tôn sống ở nhà chồng từ năm 2007 – 2017, với nhiệm vụ chính là chăm con.

Năm 2009, toàn bố ố tiền nhà ngoại cho gồm 200 nhân dân tệ (7 tỷ đồng), của hồi môn và 58 vạn nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ đồng) tiền mừng tuổi cho cháu ngoại đều vì chồng và bố chồng lấy mất. Trong thời gian sinh sống, chị thường xuyên bị chồng đánh đập nhưng do thương con nên cố gắng nhẫn nhịn.

Sau nhiều lần cãi nhau, chị Tôn chuyển về nhà anh trai sống. Đầu tháng vừa rồi do chỗ làm ở trong nội thành nên chị lại chuyển về nhà ngoại sống. Đến khoảng 22h ngày 13/12, chị Tôn đi nhờ xe đồng nghiệp về nhà thì bị chồng và bố chồng đuổi theo. Hai đối tượng này đã chặn xe lại, lôi chị Tôn xuống và hành hung.

Chị Tôn vẫn đang được điều trị tại bệnh viện

Chúng đè nạn nhân ra đường, bôi trát phân vào mồm và lên mặt. Gã chồng lúc đó còn lấy mất điện thoại của chị; ông bố chồng lao vào cào mặt con dâu, dùng kéo cắt tóc, quần áo của chị Tôn. Sự việc xảy ra cách nhà anh trai chị khoảng 50 mét.

Sự việc sau đó được trình báo cảnh sát, hai đối tượng hành hung chị Tôn bị bắt về đồn. Tại đây, chồng chị Tôn khai rằng, vợ đi làm ở công ty thương mại, thường xuyên hẹn hò với trai lại sau giờ làm, ba người con ở nhà do bảo mẫu chăm, đi học về cũng tự mình về nhà không có người đón nên hắn rất tức tối.

“Bình thường, cô ta thích bày vẽ uống trà, học tâm lý học rồi sau đó quan biết tên đàn ông họ Lâm (35 tuổi). Sau đó thì em họ tôi và cậu tôi theo dõi vài ngày, phát hiện cô ta và tên họ Lâm kia thường xuyên lái xe đến công viên, đi vào chỗ đèn điện nửa tối nửa sáng trò chuyện đến cả tiếng đồng hồ”, chồng chị Tôn khai.

Thậm chí Khang còn nói rằng, người thân của hắn phát hiện chị Tôn ôm người đàn ông lạ trên xe. Còn về số tiền hồi môn của chị Tôn, Khang khai rằng có lấy số tiền đó nhưng để mua chiếc xe giá trăm nhân dân tệ, đứng tên vợ. Đáp lại lời khai đó, em trai chị Tôn cho rằng, Khương nắm kinh tế trong nhà, có xe cũng không cho vợ dùng.

Về phần chị Tôn, sau vụ việc đã được người thân đưa đến Bệnh viện điều trị. Hiện cảnh sát địa phương xác định vụ việc do mâu thuẫn gia đình và đã lập hồ sơ để điều tra rõ nguyên nhân.

Your browser does not support HTML5 video.



Đi đánh ghen 1 mình, vợ bị bồ nhí đánh vỡ đầu, chồng dửng dưng như không

Xem thêm: Thượng úy quân đội đánh vợ tử vong bằng tuýp sắt do ghen tuông

Nga Đỗ (t/h)