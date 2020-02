Người phụ nữ bị đánh đập trong thang máy ở TP HCM: Công an đã vào cuộc điều tra

Cameran an ninh ghi lại hình ảnh một người phụ nữ trong thang máy ở chung cư Trung Đông Plaza bị giật tóc, đánh tới tấp vào mặt.

Theo tin từ Zing .vn, trong ngày 26/2, Công an quân Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) đã vào cuộc điều tra, làm rõ clip được cắt từ camera an ninh trong thang máy chung cư Trung Đông Plaza (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) ghi hình ảnh người phụ nữ bị tấn công vào vùng mặt, giựt tóc, đập đầu vào thang máy.

Đoạn clip quay rõ cảnh gã đàn ông bạo hành người phụ nữ trong thang máy

Theo thông tin hiện trên camera an ninh thì sự việc xảy ra vào tối ngày 25/2. Trong thang máy lúc đó chỉ có một người đàn ông mặc áo kẻ caro đỏ, quần bò xanh và một người phụ nữ mặc áo xanh, quần vàng.

Người đàn ông này không chỉ giựt tóc mà còn có hành động đánh vào mặt, đầu người phụ nữ. Thậm chí, hắn còn đập đầu nạn nhân vào thành thang máy. Trong khi đó, nạn nhân không thể phản kháng được.

Hình ảnh được cắt ra từ clip

Ngoài hành hung nạn nhân, gã đàn ông thô bạo này còn liên tục đá vào cửa thang máy khiến thang máy ngừng hoạt động. Sự việc được các nhân viên an ninh trích xuất camera và phát hiện.

Hiện Công an quận Tân Phú đang làm việc với ban quản lý chung cư để xác định xem danh tính nạn nhân và kẻ bạo hành là ai. Khi nào có thông tin chính thức sẽ thông báo đến cơ quan báo đài.

