Người phụ nữ bị đột quỵ trong lúc luyện động tác yoga này, chị em muốn tập cần hết sức chú ý

Hăng say tập luyện yoga, người phụ nữ bị đột quỵ suýt chết

Rebecca Leigh (40 tuổi) đến từ Gambrills, Maryland, Hoa Kỳ, đã tiết lộ cô bị đột quỵ sau khi cảm thấy mạch máu lớn ở cổ bị xé rách trong lúc tập luyện một động tác yoga

Khi tai nạn ập đến, đôi mắt của cô mờ đi, chân tay bủn rủn, yếu ớt cùng với cảm giác đau đầu dữ dội. Lúc đầu cô nghĩ hiện tượng này là do bị thoát vị đĩa đệm – căn bệnh mà cô từng được chẩn đoán ở độ tuổi đôi mươi. Tuy nhiên, hai ngày sau khi đến gặp bác sĩ, cô bị sốc khi phát hiện mình đã bị đột quỵ và có khả năng đột tử trong tích tắc.

Bác sĩ cho rằng, Rebecca Leigh bị bóc tách động mạch cảnh ở cổ (Bóc tách động mạch Acarotid (CAD) xảy ra khi máu rò rỉ thành vết rách trên thành mạch máu. Khi các lớp của thành động mạch tách ra sẽ ngăn oxy đến não và là nguyên nhân chính gây đột quỵ, chủ yếu ở những người dưới 50 tuổi) khi thực hiện động tác “hollowback” handstand – động tác yoga biến thể của trồng cây chuối bằng tay. Theo đó, tư thế yoga này đòi hỏi người tập phải mở rộng cổ, thả hông ra sau và uốn cong cột sống dưới trong khi trụ vững bằng 2 bàn tay.

Leigh bị đột quỵ trong quá trình tập luyện động tác “hollowback” handstand

Người phụ nữ 40 tuổi phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt về thần kinh để các bác sĩ nghiên cứu.Vấn đề là tại sao một người ăn uống lành mạnh, không hút thuốc lại có thể bị đột quỵ. Sau tất cả các công đoạn xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện cô bị rách động mạch cảnh phải – một trong bốn động mạch cung cấp máu cho não khi bệnh nhân thực hiện động tác “hollowback” handstand.

May mắn thay, chỉ sau một tháng trải nghiệm kinh hoàng, Leigh đã có thể trở lại với tấm thảm yoga và thực hiện 1 tiếng/ngày. Tuy nhiên, cô chỉ tập luyện những tư thế an toàn nhất để lắng nghe hơi thở của mình.

Tập yoga nóng có thể gây đột qụy

Bikram yoga (hay còn gọi là yoga nóng) là hình thức tập luyện yoga trong phòng có nhiệt độ cao. Nó bao gồm 26 tư thế khác nhau và thời gian tập luyện lý tưởng là 90 phút/buổi. Đây được xem là một trong những hình thức tập yoga tốt nhất vì giúp cải thiến Sức Khỏe , sự linh hoạt, vấn đề tâm lý và cả cơ bắp.

Yoga nóng dễ khiến người tập kiệt sức và đột quỵ nếu tập sai cách

Một nghiên cứu tại ĐH Wisconsin-La Crosse (Mỹ) cho biết, yoga nóng có thể khiến nhịp tim bị biến động mạnh và đẩy nhiệt độ cơ thể lên cao đến mức nguy hiểm.

Tiến sĩ Quandt - người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cũng đưa ra ba cách để giúp người tập yoga nóng tránh được sự nguy hiểm. Bao gồm hạn chế thời gian tập luyện, giảm nhiệt độ và tăng cường uống nước. Theo đó, thời gian tập luyện lý tưởng của yoga nóng nên được rút ngắn xuống còn 60 phút và những người tập luyện cần phải được uống đủ nước.

Nên tập luyện thể thao trên cơ sở khoa học để an toàn cho sức khỏe

Sở dĩ nói vậy là bởi, có rất nhiều người tập yoga nóng tin tằng, việc hạn chế uống nước (cùng một số hoạt động khác) sẽ giúp họ có được sự tập trung tối đa và tránh xao nhãng tinh thần.

Các nhà khoa học cảnh béo, người tập luyện luôn phải tuân theo các quy luật khoa học khi hoạt động bất kể là trong môn thể thao gì.

Triệu chứng bi bị đột quỵ bao gồm: - Đột ngột tê hoặc yếu mặt, cánh tay hoặc chân, đặc biệt là ở một bên cửa cơ thể - Bỗng nhiên bối rối, khó nói - Đột ngột bị mờ mắt ở một hoặc cả hai mắt - Đột ngột khó khăn khi đi lại, chóng mặt, mất thăng bằng - Đau đầu đột ngột mà không rõ nguyên nhân

Kỹ năng sơ cứu người bị đột quỵ. Nguồn: Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM

Như Quỳnh (t/h)