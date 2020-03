Người phụ nữ bị đuổi việc vì uống thuốc hạ sốt giấu diếm triệu chứng COVID-19

Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ là Biogen đã quyết định cho một nhân viên của mình nghỉ việc với một lý do liên quan đến dịch bệnh COVID-19 Theo Asiaone, một công ty sản xuất dược phẩm có trụ sở tại

Cụ thể, một nữ nhân viên 37 tuổi họ Li đã có chuyến đi đến Trung Quốc nhưng lại không hề thông báo cho lãnh đạo công ty Biogen. Bên cạnh đó, người này còn phớt lờ những cảnh báo của chuyên gia y tế khi cố tình giấu triệu chứng bệnh của mình. Đánh giá hành vi của cô là "đi ngược lại các giá trị của công ty" nên Biogen đã quyết định cho người này nghỉ việc.

Được biết, người phụ nữ này hiện đang cư trú tại Massachusetts. Ngày 12/3, cô Li cùng chồng và con trai đã bay về Bắc Kinh (Trung Quốc) để điều trị sau khi một đồng nghiệp của cô tại Mỹ có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước khi lên máy bay, cô Li bị sốt nhưng đã uống thuốc hạ sốt và nói dối phi hành đoàn về tình trạng Sức Khỏe của mình. Thậm chí lúc đầu người phụ nữ này còn giấu cả việc đi cùng chồng và con trai trên cùng một chuyến bay.

Sau khi đến Bắc Kinh, cô Li nhận kết quả dương tính với virus corona chủng mới và hiện vẫn đang được điều trị tại đây. Không lâu sau đó, chồng người này cũng được chuẩn đoán nhiễm COVID-19.





Theo CNBC, đến sáng 25/3 số ca nhiễm tại Mỹ đã tăng gấp 10 lần trong một tuần. Tính đến hết ngày 24/3, tại Mỹ ghi nhận tổng cộng 54.808 người nhiễm COVID-19 (trong đó một nửa là bang New York) với 775 trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn rất nhiều do việc xét nghiệm ở nước này thường được thực hiện chậm trễ, nhiều tiêu chí chuẩn đoán hạn chế.



Thùy Nguyễn (Theo Asiaone)