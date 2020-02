Người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Lạng Sơn có bị xử phạt không?

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 11/2, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định được vị trí của bà N.T.D. (44 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) – người bỏ trốn khỏi khu cách ly dịch virus corona tại Trung đoàn 123 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Hiện bà D. đang ở khu vực cửa khẩu Pò Chài (Quảng Tây, Trung Quốc) đối diện với cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Công an tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi sự việc với Công an tỉnh Quảng Tây để đưa người phụ nữ này về Việt Nam tiếp tục thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc bà D. bỏ trốn một phần vì nhớ chồng, một phần vì mải làm ăn. Người phụ nữ này có cửa hàng buôn bán ở khu vực cửa khẩu Pò Chài. Từ ngày cách ly không có người trông nom nên sốt ruột bỏ trốn.

Liên quan đến sự việc này, luật sư Diệp Năng Bình (Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật) cho biết, hành vi của bà D. là không thể chấp nhận được trong khi dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan, bùng phát rộng.

“Hành vi ấy thể hiện thái độ vô trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng xã hội , có thể phá vỡ mọi nỗ lực dập tắt dịch bệnh của nhà chức trách, của nhân dân”, ông Bình nói.

Vậy bà D. có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không? Theo luật sư Bình, hành vi của bà D. có thể bị xử lý theo Điều 10 của Nghị định 176/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Người vi phạm bị phạt Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế đối với người mắc bệnh truyền nhiễm; Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện việc cách ly, cưỡng chế cách ly y tế.

Trong luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm cũng có quy định về vấn đề trên. Cụ thể, Điều 8 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm nghiêm cấm các hành vi như: Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh; người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh và người mang mầm bệnh phải làm đúng theo quy định của Pháp luật

Ngoài ra còn cấm việc che giấu hoặc không kịp thời khai báo các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm; Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

