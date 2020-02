Người phụ nữ đầu độc chồng vì chuyện “con anh, con tôi, con của chúng mình`

Từ ngày xảy ra vụ đầu độc cho đến khi bị phiên tòa sơ thẩm rồi phúc thẩm diễn ra, Móc chưa ngày nào được ăn một bữa ngon miệng, được ngủ một giấc trọn vẹn. Ngồi bên ngoài đợi HĐXX làm việc, Móc rầu rĩ kể: “Gia đình anh ấy đã từ mặt em, không còn hỏi han gì. Em chỉ sợ sau này phải đi thụ án, gia đình chồng lại chiếm luôn con gái".

Chuyện rổ rá cạp lại

Đã ở cái tuổi xế chiều rồi nhưng vợ chồng bà Hiền vẫn phải tất bật đi làm từ sáng sớm đến tối kiếm tiền phụ con trai nuôi cháu. Con Lưu Bá Quyền (SN 1986 ở thôn Chung 1, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ) không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên nay đây mai đó nên kinh tế không ổn định. Rồi bỗng một ngày, anh Quyền dẫn nhà một người phụ nữ đã có 1 đời chồng, đang nuôi hai con nhỏ về và nói muốn lấy làm vợ. Người phụ nữ đó là Hà Thị Móc (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Vợ chồng bà Hiền cũng không dám phản đối, thế là họ làm vài mâm cơm mời họ hàng, làng xóm báo tin vui. Kể từ ngày về sống chung hai người cũng chẳng buồn đi đăng ký kết hôn, cứ “rổ rá cạp lại” mà sống vậy thôi. Nhưng sống với nhau được một thời gian thì nảy sinh mâu thuẫn.

Giống như thường lệ, sáng 29/4/2018 bà Hiền đi làm từ sớm có ngang qua hàng cháo lòng. Đang đi thì nghe thấy tiếng gọi: “Bà Hiền đi làm đấy à? Ghé ăn tô cháo nóng rồi hẵng đi”. Nể lời mời nên bà Hiền đành tạt vào gọi một tô cháo lòng. Bà bán cháo cũng là người quen trong xóm nên vừa múc vừa hỏi thăm: “Dạo này bà với con dâu sao rồi, đã cơm lành canh ngọt chưa”. Bà Hiền thở dài nói: “Rõ khổ, đâu cũng tại thằng Quyền nhà tôi. Ngay từ đầu tôi đã nói mà không nghe. Chuyện rổ rá cạp lại đã khó còn thêm chuyện con riêng con chung làm sao mà không xảy ra chuyện nọ kia. Mới hôm nọ nó lại đem thóc đi bán, thằng Quyền biết được cho rằng nó bán lấy tiền gửi cho con riêng, thế là lại cãi nhau”. Nhắc đến chuyện nhà con trai mà bỗng bà Hiền thấy miếng cháo đắng ngắt, khó nuốt.

Hà Thị Móc tại phiên tòa sơ thẩm

Theo tìm hiểu, anh Quyền gặp Thóc trong một lần lên Yên Bái làm ăn. Cùng cảnh từng bị đổ vỡ nên hai người tìm thấy sự đồng cảm và rồi nảy sinh tình yêu . Cảm nhận anh Quyền là người đàn ông chân chất, có thể nương tựa được nên khi anh Quyền ngỏ ý “rổ rá cạp lại” để cùng làm ăn, nuôi con là Móc đồng ý ngay. Nhưng nghĩ đến chuyện phải bỏ lại con đi theo người khác, đôi lúc Móc cũng cảm thấy xót xa lắm nhưng hoàn cảnh bắt buộc nên đành phải chấp nhận. Móc mong sau này các con lớn sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ. Móc giao hai đứa con cho mẹ đẻ rồi theo Quyền về Bắc Giang sinh sống.

Từ ngày con có vợ mới, bà Hiền lúc nào trong lòng cũng lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của con trai. Một nách hai đứa con nhỏ đã vất vả, lại không có công việc ổn định, nay đây mai đó, ai kêu gì thì làm mà giờ còn đèo bòng thêm vợ nữa. Mà Móc thì hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn, cũng một nách hai đứa con thơ. Rồi đây con anh, con em, con chúng ta không biết có dung hòa được không, không biết có bao bọc nổi không? Nhưng Móc vốn là người ít nói, ít giao tiếp, không hay càm ràm nên cuộc sống vợ chồng thời gian đầu khá êm ấm. Song từ lúc mang bầu đứa con chung, Móc tính tình thay đổi đâm ra hay cáu gắt, xét nét đủ chuyện.

Tô cháo oan nghiệt

Nghe xong chuyện, bà hàng cháo an ủi: “ Thôi, đàn bà chửa nó thế. Cũng là duyên số, bà rộng lòng bỏ qua mọi chuyện ắt sẽ êm xuôi”. Bà Hiền dừng xúc thìa cháo cuối nói: “Thì tôi có nói gì đâu, thấy nó đang mang bầu nên gia đình cũng chăm sóc cẩn thận, không bao giờ bắt làm gì nặng nhọc. Không hiểu sao nó cứ cho rằng nhà tôi không coi trọng con nó rồi kiếm chuyện, sinh ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Hai đứa con riêng của chồng, hồi đầu nó cũng đối đãi tử tế, nay cũng suốt ngày căng thẳng khiến nhà cửa không lúc nào được yên ổn”.

Đúng lúc này khách kéo đến ùn ùn, bà Hiền biết vậy liền ăn nốt thìa cháo cuối cùng rồi đứng dậy trả tiền và đi vội vàng. Bà Hiền vừa đi khỏi thì Móc đi đến mua cháo. Nhưng chẳng ai biết rằng, tô cháo ấy Móc mua về đầu độc chồng.

Mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nảy sinh từ khi Móc nhận ra anh Quyền là một người rất tính toán với vợ. Anh hay gặng hỏi vì nghi ngờ Móc gửi tiền về quê cho con riêng. Uất ức trong suy nghĩ của Móc ngày càng nhiều lên, nhất là thời điểm đang bầu bí. Đến tháng 4/2018, Móc tình cờ nghe được câu chuyện bố mẹ chồng tính chia tài sản thừa kế. Nhưng họ chỉ nhắc con riêng của Quyền mà không nhắc gì đến đứa con trong bụng Móc. Thị về nói lại với chồng, thế là xảy ra cãi nhau. Sau đó, anh Quyền có làm lành nhưng Móc vẫn thấy rất khó chịu. Vì suy nghĩ nông cạn, Móc nảy sinh ý định mua thuốc chuột về đầu độc chồng rồi tự sát. Ngay hôm sau, Móc phóng xe ra thị trấn mua hai lọ thuốc chuột đem về giấu chờ thời cơ ra tay.

Ngày 29/4/2018, Móc đi mua cháo về, đổ thuốc chuột vào rồi bưng ra cho chồng ăn. Anh Quyền ăn được một ít thì đưa cho con trai là cháu Lưu Bá Quang (6 tuổi) và cháu họ là Trần Văn Truyền cùng ăn. Hai cháu bé chỉ ăn được vài miếng thì kêu đắng, không ăn nữa. Sau đó, anh Quyền hai đứa trẻ bị ngộ độc nhưng rất may đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không xảy ra án mạng.

Hiện trường vụ án

Nói về sự việc đau lòng trên, ông Lưu Bá Đang (SN 1960, bố anh Quyền) chia sẻ, hôm đó mấy bố con nó đang ăn cháo thì một đứa không chịu ăn nữa vì thấy cháo đắng. Sau khi ăn được 2 tiếng thì cả 3 người có biểu hiện khó thở, sùi bọt mép và nên được gia đình đưa đi cấp cứu.Gia đình nghi ngờ sự bất thường trong tô cháo mà Móc mua về nên đã trình báo cơ quan Công an vào cuộc điều tra. Thêm nữa, hôm xảy ra sự việc con gái lớn của anh Quyền (12 tuổi) cho biết, buổi tối hôm trước (28/4), mẹ Móc và bố Quyền có cãi nhau vì mẹ Móc mang thóc đi bán nhưng không mang tiền về.

Công an vào vào cuộc điều tra thì phát hiện và thu giữ 2 vỏ lọ thuốc diệt chuột tại nhà Móc. Từ lời khai của các nhân chứng cùng những bằng chứng thu thập được, Công an xác định Móc chính là kẻ đầu độc anh Quyền và hai cháu bé. Trung tá Trịnh Nguyên Lượng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết: Với sự chuẩn bị từ trước của đối tượng cho thấy đây là vụ án tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ Hà Thị Móc để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 26/3/2019, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tò xét xử sơ thẩm Hà Thị Móc về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Trong quá trình điều ra và tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hổi cải và xin giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra và quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo Hà Thị Móc 10 năm tù về tội Giết người.

Sau đó, Móc có nộp đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ án phạt. Ngày 12/9/2019, từ Bắc Giang, Móc bế con nhỏ 10 tháng tuổi, khóc balo lên xe khác xuống Hà Nội để hầu tòa phúc thẩm với mong muốn được giảm nhẹ án phạt. Đứa bé còn quá nhỏ, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra với mẹ nó và gia đình nó. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi nghe chủ tọa phân tích mức phạt dưới khung tội Giết người (từ 12 năm, 20 năm đến chung thân, tử hình) vì xem xét hoàn cảnh, nhân thân của bị cáo. Nghe vậy, Móc rút đơn kháng cáo, HĐXX tuyên đình chỉ xét xử. Tan tòa, Móc lủi thủi ôm đứa con thơ còn đỏ hỏn ra bến xe về Bắc Giang.

Một án từ từ mâu thuẫn gia đình đã khép lại nhưng nó khiến cho những người dự khán ngẫm ngợi nhiều về cuộc sống, về hôn nhân gia đình, về thân phận người phụ nữ. Nó nhắc nhở chúng ta đứng trước nghịch cảnh nên bình tâm nhìn nhận, suy xét, cân nhắc, giải quyết vấn đề theo hướng tích cực nhất để không tự hại bản thân mình và liên lụy đến mọi người xung quanh.

