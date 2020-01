Người phụ nữ gây nên thảm kịch gia đình vì bị chì chiết “không biết đẻ con trai”

Sống khổ sở, chịu sự khinh miệt của chồng vì “không biết đẻ con trai” nhưng Bùi Thị Dung (50 tuổi, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An ) vẫn luôn cố gắng làm tròn vai người vợ, người mẹ để mong một ngày chồng sẽ hiểu. Nhưng cũng từ đây thị phát hiện ra chồng không chung thủy, thường qua lại với gái mại dâm ở quán cắt tóc gội đầu. Thế là nhân lúc chồng say xỉn, Dung xuống tay sát hại, chấm dứt 27 năm tình nghĩa.

Sống khốn khổ vì sinh con một bề

Bố mẹ ly hôn từ sớm nên Bùi Thị Kim Dung không được hưởng hạnh phúc gia đình . Năm 13 tuổi, Dung đã phải bôn ba khắp nơi đã kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho các em ăn học. Cả thời con gái, Dung “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” và chưa bao giờ dám mơ ước đến hạnh phúc của riêng mình. Có thời điểm Dung nghĩ, chắc sẽ sống vậy cả đời để lo cho các em thành đạt, nên người. Bởi Dung chẳng có gì trong tay để người ta thương, người ta yêu.

Thế nhưng, điều Dung chưa từng nghĩ tới đã xảy ra, ít lâu sau đó, Dung quen Nguyễn Quốc N.. Người đàn ông này không chỉ yêu thương mà còn giúp đỡ Dung rất nhiều trong chuyện nuôi dạy các em. Đến năm 1982, N. đến xin cưới Dung mặc dù khi đó gia đình nhà trai phải đối rất quyết liệt. Hạnh phúc vỡ òa sau đó một năm khi Dung sinh con gái đầu lòng. Nhờ chăm chỉ làm ăn, kinh tế gia đình Dung ngày càng vững vàng. Dung vẫn đi làm thuê cho người ta rồi tranh thủ cày cấy tăng gia sản xuất, còn ông N. thì xin vào làm cho nhà máy gạch ở TP Vinh.

Phạm nhân Bùi Thị Dung bị kết án chung thân vì tội giết chồng

6 năm sau ngày cưới, Dung tiếp tục sinh con gái thứ 2 và cũng từ đây, bi kịch gia đình nảy sinh. Từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, Dung cảm thấy lo sợ cho số phận của mình mà các con, bởi ông N. vốn tính cổ hủ nên thích có thằng con trai để nối dõi tông đường. Lúc con gái mới được vài ngày tuổi, chồng Dung đã hắng giọng tuyên bố rằng, cần có con trai để nối dõi tông đường và “chống gậy” khi chết, rồi còn chuyện cúng bái tổ tiên thì ai lo? Áp lực sinh con trai đề nặng lên người phụ nữ khắc khổ này. Kể từ đó, Dung tìm mọi cách để có được con trai, nào là uống thuốc nam, nào là đi xem thầy bói, lên chùa cúng bái... Rồi Dung mang bầu đứa thứ ba. Dung hy vọng, đây sẽ là một thằng cu kháu khỉnh để cứu cánh cho cuộc hôn nhân đang dần rạn nứt của mình và cũng là cách giúp chồng nở mày mở mặt với họ hàng. Thế nhưng, thứ 3 lại là “thị mẹt”.

Chán chường cảnh vợ sinh con một bề, ông N. lao vào rượu chè rồi chểnh mảng cả việc làm ăn, kiếm tiền nuôi gia đình. Kinh tế trong nhà ngày càng khó khăn, một mình Dung phải cáng đáng hết. Cứ lần nào chồng hơi tỉnh rượu một chút, Dung lại khuyên chồng đi làm lại để có tiền nuôi con , rồi vợ chồng sẽ thử thêm lần nữa xem sao. Thế là năm 1996, vợ chồng Dung quyết “làm” thêm đứa nữa, nhưng 9 tháng 10 ngày sau vẫn là một “con vịt giời”. Lúc này, ông N. không còn tin tưởng vợ nữa. Không chỉ rượu chè, ông N. còn đổ đốn đi sớm về khuya, có khi bỏ nhà đi cả tuần mới về. Không khí gia đình ngày càng nặng nề, mà cứ lần nào về là ông N. lại gây sự, chửi mắng rồi đánh đập Dung. Biết phận sinh con một bề nên đòn roi đau cỡ mấy Dung cũng cố nhịn để con cái không phải phiền lòng, yên tâm học hành. Dung cố gắng làm thật tốt nghĩa vụ của người vợ, người mẹ để ông N. nhìn thấy có thể hồi tâm chuyển ý.

Nhưng rồi Dung phát hiện, để giải tỏa tâm trạng ông N. thường xuyên tạt ngang tạt dọc vào các quán cắt tóc gội đầu, đấy là nơi chứa chấp của gái mại dâm. Biết, nhưng Dung nín nhịn bởi lúc đó chồng đang làm trong ban an ninh xóm. Đã nhiều lần Dung khuyên chồng nên quay đầu lại không nên đến những chỗ bẩn thỉu như vậy nhưng ông N. gạt phắt đi. Đúng là cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm chẳng còn ý nghĩa gì khi người đàn bà này nổi giận...

Ác phụ bị người thân, con cái ruồng rẫy

Ngày 17/8/2009, sau khi tan cuộc nhậu với bạn bè tại gia, ông N. và Dung lên giường ở phòng khách ngủ. Vừa nhìn thấy vợ, ông N. lại giở chứng sinh sự, chửi mắng Dung thậm tệ. Vượt quá sức chịu đựng, Dung cũng nhảy dựng lên chửi lại chồng. Lần đầu thấy vợ “bật”, ông N. cay cú liền cúi xuống gầm giường lấy chiếc búa thợ xây giơ lên đánh vào đầu vợ nhưng may mắn Dung né được. Ông N.tiếp tục giơ búa định đánh Dung nhát nữa nhưng không may vướng vào cái màn khiến dây đứt, màn buông xuống trùm lên người.

Nghĩ chồng muốn giết mình để lấy đứa khác, Dung không thể chịu đựng được thế là ý định trả thù lóe lên trong suy nghĩ. Dung nhảy xuống đất vớ chiếc rùi chém chồng tử vong . Xong xuôi, Dung mang rùi ra giếng rửa sạch vết máu rồi mang vứt xuống ao phi tang. Tiếp đó, Dung vào nhà thay quần áo, chải chuốt sạch sẽ rồi phóng xe sang nhà bạn chơi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Chưa đầy 2 tiếng sau sự việc được phát hiện, cơ quan điều tra có mặt tại hiện trường. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân tử vong do vỡ hộp sọ với 19 nhát chém oan nghiệt. Hành vi phạm tội của Dung nhanh chóng bị phát hiện.

Thời khắc đưa tay vào còng số 8 cũng chính là lúc Dung bừng tỉnh nhận ra lỗi lầm của mình. Dung thấy nhục nhã với hàng xóm, thấy có lỗi với con cái. Những ngày ngồi trong trại giam Dung đã nhiều lần nghĩ đến cái chết để giải thoát cho bản thân. Nhiều lần Dung đã định đập đầu vào tường tự tử nhưng lần nào cũng bị bạn tù ngăn cản. Thấy Dung có suy nghĩ tiêu cực, cán bộ trại giam đã gọi lên văn phòng phân tích, động viên. Nghe cán bộ nói có lý, từ đó Dung bỏ ý định tự sát.

Ảnh minh họa

Kể từ ngày Dung sát hại chồng thì trong mắt gia đình nhà chồng, trong mắt con cái Dung là một ác phụ. Những ngày ở nhà chịu tang chồng, không người họ hàng nào đếm xỉa đến Dung. Suốt thời gian Dung bị tạm giam cũng không một đứa con gái nào ló mặt vào thăm. Duy nhất có một lần cô con gái thứ 2 vào thăm nhưng mục đích chính là để hỏi xem bìa đỏ và sổ tiết kiệm để ở đâu. Thái độ dửng dưng của con gái khiến lòng Dung đau như cắt.

Cả bốn đứa con Dung đứt ruột đẻ ra đều quay lưng trước lỗi lầm của mẹ. Trong khi đó, nhiều người dưng nước lã còn tỏ ra cảm thông trước hành động dại dột của Dung. Người ta hiểu, do Dung sống trong cảnh địa ngục lâu quá, uất ứt dồn nén nên mới bộc phát thái độ phản kháng dẫn đến giết người . Điều khiến lòng Dung đau nhất chính là trong phiên tòa xét xử, đứa con gái thứ hai đứng lên nói rằng “nợ máu phải trả bằng máu”, rồi yêu cầu tòa tuyên án tử hình. Vừa nghe xong câu nói đó, tim Dung đau nhói. Dung không ngờ đứa con gái thị yêu thương, bao bọc bao nhiêu ngày tháng lại có thể thốt ra câu nói đó. Biết rằng, tội ác của mình là khó tha thứ nhưng câu nói thốt ra từ miệng đứa con mình đứt ruột đẻ ra giống như hàng nghìn mũi kiếm đâm vào tim.

TAND tỉnh Nghệ An hôm đó tuyên bị cáo Dung án chung thân. Sau đó, Dung được chuyển lên trại giam số 6 (thuộc Tổng cục VII, Bộ Công An ở Nghệ An) cải tại. Cũng từ đây, Dung nhất quyết không gặp con cái, không gặp họ hàng bên nhà chồng và cũng không nhận bất kỳ đồ thăm nuôi nào của những người này. Dung chỉ gặp gỡ và nhận đồ từ gia đình bên ngoại. Thế nhưng, là một người mẹ Dung vẫn luôn theo dõi từng bước đi của cả 4 đứa con.

“Tôi không mong chúng mang quà cáp gì đến, chỉ hi vọng vài ba tháng chúng lên để tôi biết chúng sống tốt là được. Sự việc xảy ra tôi vô cùng hối hận. Vì tôi mà chúng mất bố, gia đình tan nát. Thế nhưng, không có sự quan tâm của bố mẹ, các con tôi vẫn sống tốt, 3 đứa đã có gia đình còn một đứa út đang đi học. Chúng đều hạnh phúc thế là tôi mừng rồi. Giờ cuộc sống đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ vì không kiềm chế nổi sự khinh bỉ của chồng, tôi đã mang bản án giết chồng suốt cả cuộc đời này. Trại giam sẽ là nơi tôi cải tạo, tu tâm suốt quãng đời còn lại", Dung nghẹn ngào nói.

