Người phụ nữ làm giả sổ đỏ đất Phú Quốc lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ, người phụ nữ làm giả 12 sổ đỏ đất đai ở Phú Quốc để đem đi cầm cố lấy tiền.

Ngày 3/5, theo thông tin từ đại tá Lê Văn Mót - trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Oanh (38 tuổi, ngụ khu phố 5, thị trấn Dương Đông) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Trần Thị Oanh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, vào tháng 3/2019 bà Oanh lên Internet để tìm kiếm dịch vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Sau khi tìm kiếm thành công và thỏa thuận được giá làm giả mỗi sổ đỏ là 13 triệu đồng, bà Oanh lên mạng tìm kiếm thông tin thửa đất được rao bán của các công ty mua bán bất động sản ở Phú Quốc. Sau khi lấy được thông tin lô đất, diện tích đất... bà Oanh liền cung cấp cho phía làm giấy tờ giả.

Khi nhận được sổ đỏ giả được làm xong, bà Oanh đem đến các tiệm cầm đồ ở thị trấn Dương Đông để cầm. Với mỗi sổ đỏ, bà Oanh cầm được 200-250 triệu đồng.

Được biết, trong khoảng thời gian từ tháng 3-12/2019, bà Oanh đã làm giả 12 sổ đỏ, lừa đảo của các chủ tiệm cầm đồ tổng số tiền là trên 2,8 tỷ đồng.

Sự việc bị bại lộ vào thời gian gần đây khi chủ tiệm cầm đồ đem các sổ đỏ giả đến phòng công chứng để kiểm tra.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu bà Oanh khai nhận do làm ăn thua lỗ nên bà làm sổ đỏ giả để kiếm tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Kiều Đỗ (t/h)