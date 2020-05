Your browser does not support HTML5 video.

Người phụ nữ thoát chết thần kỳ khi ngã ngay trước bánh ô tô đang chạy 10:03 20/05/2020 Theo đoạn clip, người phụ nữ ngã xuống đường từ chiếc xe máy đúng lúc chiếc ôtô đang chạy tới. Chiếc ô tô đã dừng lại kịp thời nên cô đã may mắn thoát nạn. Vụ việc xảy ra ở tỉnh Kiềm Nam, Trung Quốc vào ngày 9/5.