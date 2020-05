Người phụ nữ tử vong vì bị người nhiễm COVID-19 nhổ nước bọt vào mặt

Bị người đàn ông nhổ nước bọt vào người, vài ngày sau người phụ nữ phải nhập viện do nhiễm COVID-19 và nhanh chóng tử vong.

Zing dẫn lại thông tin từ BBC cho biết, nạn nhân là người phụ nữ 47 tuổi có tên Belly Mujinga. Bà Mujinga từng mắc bệnh nền về đường hô hấp, bị nhổ nước bọt vào người khi đang làm việc tại nhà ga Victoria ở London, Anh vào tháng 3 cùng với một đồng nghiệp nữ khác.

Được biết, vào ngày 22/3 khi bà Mujinga cùng đồng nghiệp đang ở phòng đợi của nhà ga Victoria thì bị nghi phạm tiếp cận. Chồng bà Mujinga - ông Lusamba Gode Katalay cho biết, người đàn ông lạ mặt đã hỏi vợ ông đang làm gì, tại sao lại ở đó.

Khi đó, bà Mujinga nói rằng mình đang làm việc thì người đàn ông tiết lộ, bản thân đã bị nhiễm COVID-19 rồi nhổ nước bọt vào bà và đồng nghiệp nữ bên cạnh. Vài ngày sau, cả 2 người phụ nữ đều được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bà Belly Mujinga (phải) và con gái.

Đến ngày 2/4, bà Mujinga được đưa vào Bệnh viện Barnet và phải dùng máy thở rồi tử vong 3 ngày sau đó. Ngay sau vụ việc, Cảnh sát Giao thông Anh đã mở cuộc điều tra để truy tìm người đàn ông nhổ nước bọt.





Công ty đường sắt Govia Thameslink Railway (GTR) - nơi bà Mujinga làm việc cho biết đang xem xét nghiêm túc các cáo buộc và đang điều tra tất cả khiếu nại, khẳng định: "Sự an toàn của nhân viên và khách hàng là trên hết".





Một sự việc tương tự khác xảy ra hôm 10/5 nhà hàng Sufuji ở thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, miền trung Trung Quốc. Trang Newsflare đưa tin, khi phát hiện mẩu thuốc lá trong bát thức ăn của mình, một thực khác đã khiếu nại, yêu cầu quản lý nhà hàng cho xem camera giám sát.

Khách hàng phát hiện mẩu thuốc lá trong bát thức ăn.



Sau khi trích xuất camera an ninh, mọi người phát hiện một đầu bếp đã nhổ nước bọt vào nồi thức ăn đang nấu trong bếp. Khi được hỏi, người đầu bếp giải thích bản thân thấy không khỏe, định nhổ nước bọt xuống sàn bếp nhưng lại không may... nhổ trượt.



Sau đó, các nhà chức trách Tây An đã mở cuộc điều tra, ra lệnh đóng cửa tạm thời nhà hàng Sufuji. Dù nhà hàng đã phát đi thông cáo xin lỗi, nhưng theo các nguồn tin thành thạo, cơ quan quản lý dự định thu hồi giấy phép Sau đó, các nhà chức trách Tây An đã mở cuộc điều tra, ra lệnh đóng cửa tạm thời nhà hàng Sufuji. Dù nhà hàng đã phát đi thông cáo xin lỗi, nhưng theo các nguồn tin thành thạo, cơ quan quản lý dự định thu hồi giấy phép kinh doanh của cơ sở này, đồng thời phạt hành chính 100.000 Nhân dân tệ (330 triệu đồng) sau vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Video vụ việc.

Thùy Nguyễn (t/h)