Phát hiện người phụ nữ tử vong với nhiều vết đâm tại chòi canh rẫy cách nhà 1km ở Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 4/3, em trai của chị Sung Thị X. (SN 1980, dân tộc Mông, ngụ tại xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) phát hiện thi thể chị X. tử vong trên chòi canh rẫy cách nhà khoảng 1km. Sự việc ngay sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng

Đến tối ngày 5/3, ông Thao Văn Lênh – Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, ngay khi nhận được tin báo của gia đình , chính quyền địa phương đã báo sang cơ quan Công an huyện. Sau đó ít phút, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi.

Công an đang khám nghiệm hiện trường - nơi phát hiện thi thể chị X.

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an huyện Mường Lát đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Qua khám nghiệm phát hiện trên người nạn nhân có 3 vết đâm. Công an nghi ngờ chị X. bị sát hại.

Theo lời Chủ tịch UBND xã, chị X. hiện đang sống cùng bố mẹ đẻ, chưa lập gia đình. Người nhà cho biết, khoảng 5h sáng ngày 3/3, chị X. lên đồi đi chăn bò nhưng đến tối không thấy về nhà, gia đình đã liên lạc nhưng không được. Đến sáng hôm sau thì phát hiện đã tử vong trên chòi canh rẫy.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm tử thi xong và bàn giao về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Về cái chết của chị X., cả gia đình và bà con lối xóm vô cùng đau đớn. Hiện gia đình vẫn đang phối hợp tích cực với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Trước đó, người dân đi làm rẫy ở xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũng bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông nằm ngửa trong rẫy lúa mì gần bờ sông nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông xấu số

Nạn nhân được xác định là người đàn ông khoảng 35 tuổi, không có giấy tờ tùy thân. Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần jean dài, cởi trần, trên tay có hình xăm, chân bị gãy, mạn sườn có vết xây xát, mắt bị che bởi chiếc áo dài tay. Công an tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Tá hỏa phát hiện thi thể cháy đen bên lề đường, xung quanh nồng nặc mùi xăng

Nga Đỗ (t/h)