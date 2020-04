Người phụ nữ xem tướng số kể lại chuyện bị Đường Nhuệ dí súng dọa giết vì làm “bồ tát khóc”

Chỉ vì khuyên vợ chồng nên làm việc thiện do “nghiệp chướng rất nặng” khiến Dương Đường bật khóc mà người phụ nữ xem tướng số bị một phen hú hồn vì Đường Nhuệ mang đàn em đến uy hiếp, dí súng dọa giết.

Chuyện băng nhóm của Đường Nhuệ lộng hành tại đất Thái Bình đã khiến người dân bức xúc nhiều năm nay. Thời điểm vợ chồng Đường Nhuệ bị bắt, người dân tỏ ra vô cùng vui sướng.

Tuy không làm đơn tố giác đường Nhuệ nhưng chị M.A. (tên nhân vật đã thay đổi) cũng vừa lên tiếng thuật lại chuyện từng bị Đường Nhuệ dí súng dọa giết vì làm “bồ tát khóc”. Bồ tát ở đây chính là Nguyễn Thị Dương (Dương Đường, vợ Đường Nhuệ). Biệt danh “bồ tát sống” của Dương Đường được đàn em đặt cho sau khi tự khoe khoang chuyện đi làm từ thiện, cứu người.

Theo lời chị M.A. kể với Vietnamnet .vn, chị bị Đường Nhuệ cùng hơn 40 đàn em quay tại một quán cà phê hồi tháng 3/2018. Quán cà phê này nằm ở khu vực “ngã tư tử thần” (đường Quang Trung, TP Thái Bình).

Khi Đường Nhuệ cùng đàn em đến quán này đã đuổi hết khách ra ngoài khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Một số người biết có chuyện chẳng lành nên đã bỏ đi ngay sau đó. Khi đó, chị M.A. và 2 người khác (1 nam, 1 nữa) bị quây trong quán, không cho ra ngoài.

Hôm đó, chị M.A. và hai người đi cùng không chỉ bị chửi bới, xúc phạm, hăm dọa mà còn bị Đường Nhuệ dí súng đã lên đạn vào đầu dọa giết. Sau khi đấm sung mắt, Đường ngăn cản chị vào viện cấp cứu

Theo chị M.A. sự việc nảy sinh từ chuyện xem tướng số. Chị M.A. có điện thờ, ai đến nhờ vả thì xem tướng số giúp, không yêu cầu đặt lễ. Đến tháng 3/2018, qua người quen giới thiệu, một người phụ nữ đến nhà chị nhờ xem tướng. Khi đó chị không biết người này chính là Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ), mãi sau này mới biết.

Tại điện thời, chị M.A. xem và khuyên vợ chồng người phụ nữ này nên làm việc thiện do “nghiệp chướng rất nặng”. Lời khuyên đó đã khiến người phụ nữ này òa khóc tại chỗ…. Vài ngày sau, chị M.A. nhận được một cuộc điện thoại từ người tên Đường (chồng Dương) mời về Thái Bình chơi, giúp vợ chồng sắp xếp đồ đạc, ban thờ cho phong thủy.

Sau đó chị M.A. có việc đến Thái Bình nên tiện đường ghé qua nhà Dương. Nhưng đến gần nhà thì Đường hẹn chị ra quán cà phê. Tại quán cà phê xayr a vụ uy hiếp, đe dọa trên.

Chị A. nhớ lại: “Đường cho khoảng 40 đàn em quây hai chị em tôi (chị M.A đi cùng em gái) sau khi đã đuổi hết khách ra khỏi quán. Anh lái xe thì bị một nhóm thanh niên xăm trổ khác khống chế ở một góc. Lúc này, anh Đường chửi tôi: “ Gia đình bố mày đang làm ăn phát đạt, sổ đỏ bố mày chất cao hơn người, không cần làm bố mày cũng thừa tiền ăn ba đời không hết... Vợ bố mày chưa bao giờ phải khóc mà mày dám làm vợ bố mày khóc thì bố mày sẽ cho mày khóc cả đời”.

Chị A. nói thêm, Đường dí súng dọa giết tôi. Người đi cùng tôi sống ở Thái Bình nên biết và ra sức van xin. Chính vì thế Đường mới không nổ súng. “Anh ta đấm khiến mắt tôi sưng vù, không nhìn thấy gì. Anh ta còn cho đàn em nhảy vào xé váy áo tôi giữa chốn đông người… Chưa bao giờ tôi sợ hãi, bị làm nhục như thế”, chị M.A nói.

Cũng theo chị M.A. để thoát được đám người này, chị phải nhờ đến sự “giải cứu” của người nhà. Khi chị được đưa đến bệnh viện, đàn em của Đường Nhuệ vẫn đuổi theo, chặn đầu xe ngay cổng Bệnh viện . Sau đó Đường còn cho người tìm hiểu về gia đình chị M.A. để đe dọa. Vì sợ trả thù nên chị M.A. không dám tố cáo.

Bây giờ khi vợ chồng Đường Nhuệ đã bị bắt, chị M.A. cho biết, nếu cơ quan chức năng yêu cầu dưới góc độ nạn nhân thì chị sẵn sàng hợp tác.

