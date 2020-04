Người thân nói gì về việc thiếu nữ 16 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ lúc rạng sáng?

Ông nội nạn nhân nghi ngờ, có thể cháu gái bị sát hại do tư thù hoặc cũng có thể bị trộm sát hại. Nhưng dù lý do là gì đi nữa thì cái chết của cháu đã gây ra sự mất mát quá lớn cho gia đình.

Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 4h40 ngày 9/4, người dân ở khu phố 8A (phường Long Đình, TP Biên Hòa) giật minh khi nghe tiếng tri hô từ phòng trọ của thiếu nữ P.T.B.M. (16 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế). Mọi người trong xóm trọ mở cửa ra thì không thấy ai nhưng khi đi vào trong phòng trọ thì phát hiện em M. đã tử vong bên trên vũng máu. Người dân lập tức trình báo lên Công an địa phương.

Công an phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả sơ bộ cho thấy, dưới sàn nhà có nhiều vết máu. Thi thể nạn nhân có 3 vết đâm, trong đó một vết đâm thấu tim, nhiều khả năng là vết thương khiến nạn nhân tử vong.

Sau một ngày điều tra, khám nghiệm tử thi, sáng nay, gia đình đã đưa thi thể thiếu nữ M. về quê nhà để lo hậu sự. Công an cũng tiếp tục lấy lời khai từ gia đình nạn nhân điều tra rõ chân tướng vụ án mạng trên.

Gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về an táng

Theo tin từ baophapluat.vn, gia đình nạn nhân cho biết: M. là con út trong gia đình 4 anh chị em (3 gái, 1 trai). Sau khi học xong cấp 2, M. theo anh chị vào miền Nam lập nghiệp. Lúc đầu, M. làm vệ sĩ cho rạp chiếu phim nhưng gần đây chuyển qua làm ở công ty xuất nhập khẩu đóng trên địa bàn TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Khi được hỏi về uẩn khúc trong cái chết của M., gia đình nạn nhân kể thêm, M. chỉ đi làm rồi về nhà, tính tình hiền lành, chịu khó, trước nay cũng không thấy giao du với đám bạn xấu nào. Gia đình, bạn bè cũng không phát hiện M. có quan hệ tình cảm với ai. Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc 3 hôm thì M. có gây gổ với một nhóm người cùng làm việc ở công ty.

Ông nội nạn nhân xấu số nói: “Có thể vì xích mích này nên cháu tôi mới gặp nạn, cũng có thể do trộm sát hại…Dù lý do gì đi nữa, gia đình chúng tôi cũng mong lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của M”.

Hiện trường vụ án

Nói về cái chết của em gái, anh trai M. – người sống cùng dãy trọ kể lại, chừng khoảng hơn 4h ngày 9/4, khi anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng tri hô trộm. Khi mở cửa chạy ra thì thấy một kẻ khả nghi nên đuổi theo đến cổng dãy trọ thì mất dấu.

Sau đó anh quay lại đi vào phòng em gái để kiểm tra thì phát hiện M. có nhiều vết thương trên người. Anh M. nhanh chóng gọi xe cứu thương nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Anh M. cũng cho biết, khi sự việc xảy ra anh thấy đồ đạc trong phòng không bị xáo trộn, chiếc xe máy của em gái vẫn trong phòng. Anh M. đề nghị cơ quan điều tra làm rõ thông tin liên quan đến vụ án mạng thương tâm của em gái mình xem đó là tư thù cá nhân hay do hành vi trộm cắp tài sản gây nên.

Trước sự việc đau lòng trên, sáng nay, ông Nguyễn n Xuân Chinh (Chủ tịch UBND phường Hương Văn) cho biết: Khi nắm bắt được thông tin, ông đã cho Phó Chủ tịch UBND phường ra hỏi thăm, động viên gia đình. Gia đình có khó khăn yêu cầu gì thì chính quyền địa phương sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Biên Hòa điều tra làm rõ.

