Người thợ may đi tù về dùng “khổ nhục kế” theo dõi vợ ngoại tình rồi sát hại tình địch

Sau một thời gian thấy vợ có nhiều biểu hiện bất thường, Nam nghi ngờ vợ ngoại tình. Người đàn ông vốn hiền khô như đất quyết định bằng mọi giá phải truy ra tình địch. Nam gắn định vị vào xe máy cảu vợ, rồi mua quần áo rằn ri cải cải trang để đi bắt ghen. Đau đớn cho rằng tình địch chính là bạn mình, Nam vung dao đâm chết bạn.

Theo bản án sơ thẩm, Hoàng Đình Nam làm nghề thợ may, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng đủ trang trải cuộc sống, lo cho vợ con. Bản thân Nam vốn bị thương tật 41% (xếp hạng thương binh 3/4) nên công việc làm may ở nhà phù hợp với Sức Khỏe và cũng do đặc thù công việc nên Nam ít ra ngoài giao tiếp. Trong khi đó, chị Trần Thị H. (vợ Nam, kém chồng 15 tuổi) là giáo viên mầm non, công việc ngày càng thăng tiến, tiếp xúc với nhiều người, có nhiều mối quan hệ bên ngoài.