Người thu hộ tiền hỏa táng cho Đường Nhuệ lên tiếng: “Tôi không liên quan gì, không ‘ăn’ gì ở đó cả”

Cũng theo Dân Việt, chiều 15/4 đã có cuộc trao đổi với anh Q.V.C (nhân viên công ty V.H hoạt động tại Nam Định, văn phòng tại Thái Bình). Người này cho biết vừa làm việc với cơ quan Công an về chuyện liên quan đến việc thu hộ Đường 500.000 đồng/ca hỏa táng.

Theo người đàn ông này, sự thật là anh chỉ thu hộ Đường Nhuệ chứ không có bất kỳ liên quan gì. Đường thu số tiền trên từ các cơ sở tang lễ khi có ca hỏa táng nhưng không làm bất cứ việc gì.

Anh C. nhấn mạnh: “Mình thu thì Công an triệu tập mình lên, đúng mình thu thì mình lên nói thu thôi. Tôi trao đổi thẳng thắn, việc nộp “ca” là đúng, dịch vụ nào cũng phải nộp như vậy. Cái thứ hai là tôi thu thì số tiền nó là như thế thật. Tôi không liên quan gì, không “ăn” gì ở đó cả”.

Đường Nhuệ bành trướng ở Thái Bình khiến người dân khiếp sợ

Cũng theo anh C., anh thu hộ 2 lần vì Đường yêu cầu làm việc đó. Anh từng cầm điện thoại nhận tin nhắn ca hoả táng từ các dịch vụ tang lễ để tổng kết. Cũng theo anh C., hai lần thu hộ với tổng số tiền, 1 lần là 82 triệu đồng và một lần là 83 triệu đồng. Chính đơn vị của anh phải cầm lên nộp cho Đường, việc này là có thật.

Ở một diễn biến liên quan, sáng 15/4, ông Trần Ngọc Giao – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Long (đơn vị sở hữu Đài hóa thân tại Nam Định) trả lời Dân Việt, từ cuối năm 2017, Đường Nhuệ đã bắt đầu chèn ép, đánh đập một nhân viên của đơn vị được Công ty Hoàng Long uỷ quyền ở Thái Bình. Công ty của ông Giao từng ủy quyền cho Công ty Thành Phát làm đại lý cấp 1, phụ trách khu vực Thái Bình với nhiệm vụ giới thiệu dịch vụ, báo ca cần hỏa táng (báo ca) về Hoàng Long.

Theo ông Giao, từ cuối năm 2017, Đường Nhuệ bắt đầu có hành động chèn ép anh Nguyễn Thế Việt – nhân viên Công ty Thành Phát. Việc làm này nhằm buộc doanh nghiệp phải dừng hoạt động để Công ty TNHH Đường Dương độc quyền dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình. “Việc làm này là có thật anh ạ” – ông Giao khẳng định với tờ Dân Việt.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Long còn tiết lộ, Công ty TNHH Đường Dương sau đó đề nghị phía công ty của ông Giao cho mình độc quyền nhận các ca hoả thiêu ở Thái Bình. Sau đó đề nghị này được Tổng giám đốc của công ty đồng ý. Tuy nhiên, với tư cách Chủ tịch HĐQT, ông Giao từ chối đề nghị của vợ chồng Đường Nhuệ.

Sau lần từ chối đó, ông Giao cho biết, việc đưa người quá cố đi hỏa táng đã gặp một số vấn đề, họ buộc phải đưa người quá cố sang Hải Phòng để hỏa táng. Quãng đường sang Hải Phòng xa hơn nhiều lần so với ở Nam Định, nếu đơn vị nào cố tình sang Nam Định sẽ bị Đường Nhuệ xử lý.

Còn về quá trình điều tra Đường Nhuệ, thượng tá Nguyễn Thanh Trường – Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình khẳng định, đơn vị sẽ khẩn trương điều tra và mở rộng vụ việc một cách khách quan, công tâm, đúng Pháp luật . Từ kết quả điều tra, sẽ giải toả được dư luận về việc có hay không ai đứng đằng sau, bao che cho các đối tượng gây án.

Công bố ghi âm lật lại vụ án Đường Nhuệ bị tố đánh hàng xóm tại trụ sở công an phường ở Thái Bình