Người tiếp nhận trà sữa có độc: “Có 3 người chạm tay vào cốc nhưng may mắn thoát chết” 

Ngoài chị H. thì có 3 người khác đã chạm tay vào cốc trà sữa, trong đó có 2 người uống và 1 người định uống. Nhưng may mắn tất cả đã thoát chết.

Liên quan đến vụ việc Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trụ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) nghi đầu độc chị họ bằng trà sữa, Công an TP Thái Bình đã tiến hành khai quật tử thi nạn nhân N.T.H. (29 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, TP Thái Bình). Chị H. là nạn nhân xấu số sau khi uống trà sữa Trang gửi đến vào ngày 3/12.

Dù sự việc đã xảy ra gần 1 tháng nhưng tại Khoa Nội 3 (nơi chị H. công tác) không khí buồn bã vẫn còn. Được biết, không chỉ có chị H. mà trước đó đã có 3 người khác chạm tay vào cốc trà sữa nhưng may mắn thoát nạn. Những người đã từng đụng vào cốc trà sữa là mẹ con điều dưỡng viên Phạm Thị L và anh N.V.D, trưởng Khoa Nội 3 của Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình - nơi xảy ra sự việc



Cho đến thời điểm hiện tại, chị Phạm Thị L. vẫn chưa hết bàng hoàng bởi chị chính là người tiếp nhận túi quà của Trang do một nhân viên vận chuyển mang đến.

Chị L. thuật lại: “Khoảng 16h ngày 2/12, có một nữ giới xách túi quà đó vào gửi cho chị Đàm Thị Hải Y. (đang làm ở Khoa Nội 3). Nhưng lúc này chị Y. không ở khoa nên tôi nhận thay. Nhìn thấy túi bên trong có trà sữa, hoa quả và cả phong bì nên tôi nghĩ người quen của đồng nghiệp gửi”.

Sau đó chị L. gọi điện thông báo cho chị Y. rồi mang túi quà có 6 cốc trà sữa và khoảng 3kg quýt cất vào tủ lạnh trong phòng hành chính. Nhưng khi xách thì phát hiện vài quả quýt bị dập và nước trà sánh ra ngoài nên đã mang đi rửa rồi mới cất vào tủ lạnh.

“Khoảng 17h cùng ngày, tôi đón con trai từ trường về nơi làm việc là Khoa Nội 3, thấy con kêu khát nên đã mở tủ lấy 2 cốc trà sữa cho con và mình uống. Sau này mới biết trong 6 cốc chỉ có 2 cốc không độc, tôi mới biết là mẹ con tôi may mắn thoát chết”.

Chiếc tủ lạnh đựng trà sữa

Cũng theo chị L., một người khác thoát chết là anh D. – Trưởng khoa Nội 3. “Thấy tôi uống trà sữa, anh D. cũng bảo tôi đưa cho một cốc. Nhưng rất may, anh D. đang định uống thì có bệnh nhân nên đã quên luôn.

Cũng theo một số y tá khác, sau khi phụ giúp bác sĩ họ đã đến nơi chị H. làm việc tập trung cấp cứu chị nhưng nạn nhân không qua khỏi, đã tử vong ít phút sau cấp cứu. Do chị H. chết quá đột ngột nên gia đình nghĩ là bị đột tử. Gia đình từ chối khám nghiệm pháp y.

Chị L. cho biết thêm: “Nếu xác định Lại Thị Kiều Trang đúng là hung thủ, tôi đề nghị Pháp luật phải xử lý nghiêm khắc hành vi hành. Nếu không may cả 6 cốc trà sữa đều được uống thì người chết không phải là một mà có thể là 3,4”.

Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an TP Thái Bình vẫn đang tiến hành điều tra và chưa có thông tin chính thức.

Thu Nga (t/h)