Người tình 9 năm của La Chí Tường bị 'cắm sừng', Trịnh Sảng trực tiếp an ủi

Trước đó, vào ngày 23/4, người tình 9 năm của La Chí Tường - Châu Dương Thanh đăng trên weibo của mình rằng cô và nam diễn viên đã chia tay . Cô cũng lên tiếng tố Chí Tường là một người đàn ông tồi tệ, 'tra nam' chuyên ngoại tình, suốt 9 năm yêu đương đã nhiều lần lừa dối cô. Dương Thanh bức xúc khẳng định, La Chí Tường đã quan hệ lén lút sau lưng cô với rất nhiều người, trong đó có một số nghệ sĩ trẻ và thậm chí cô còn quen biết những người này. Cô nói bạn trai cũ là tay chơi chính hiệu, đi tới thành phố nào cũng có thể hẹn hò, dẫn các cô gái tới khách sạn, thậm chí còn rất thích 'quan hệ tập thể'.

Ngay sau khi bài viết trên được đăng tải, thông tin về La Chí Tường nhanh chóng leo hot-search weibo với lượng tìm kiếm cực khủng. Đến cuối ngày, câu chuyện nam diễn viên ngoại tình tiếp tục được hâm nóng sau khi Trịnh Sảng ấn like bài viết của Châu Dương Thanh. Vốn là con người thẳng thắn có tiếng trong giới showbiz Trung Quốc, thế nhưng hành động ấn thích của cô khiến không ít người cảm thấy bất ngờ.

Thậm chí, nữ diễn viên còn trực tiếp an ủi, bình luận ngay dưới bài viết: "Em đau lòng cho 9 năm của chị, nhìn những dòng chị viết, chị vẫn còn yêu anh ta". Cư dân mạng cho rằng, những lời của Trịnh Sảng là thật tâm thật lòng, cô cũng từng bị tra nam phản bội. Một số người bình luận: "Trịnh Sảng quả thật không làm chúng tôi thất vọng, dù góp vui nhưng lời nói của Trịnh Sảng là thật lòng, cô ấy cũng từng trải qua cảm giác bị tra nam phản bội", "Trịnh Sảng thấu hiểu Châu Dương Thanh bởi vì cô ấy cũng từng đối mặt cảm giác này, 9 năm yêu nhau không thể cứ nói quên là quên được, dù rằng La Chí Tường không xứng, là kẻ cặn bã",...

Về phía La Chí Tường, sau khi bài đăng của tình cũ được đăng tải, nam ca sĩ đã đăng một bài viết với lời lẽ bóng gió, ngầm thừa nhận những chuyện trên là sự thực. Hiện scandal này đang ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới nam ca sĩ - diễn viên đình đám một thời khi nhiều nhãn hàng quảng cáo đang có ý định thay đổi người đại diện, show truyền hình anh đang tham gia 'Sáng tạo doanh' cũng phải xóa toàn bộ bài viết liên quan đến La Chí Tường.

Chi Nguyễn (t/h)