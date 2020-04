Người trẻ mắc COVID-19 với triệu chứng nhẹ dễ chết vì đột quỵ não

Theo CNN, trong báo cáo của Hệ thống Y tế Mount Sinai, thành phố New York hôm 23/4, các bác sĩ nhận định, virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ, cụ thể trong độ tuổi 30 đến 40. Đáng nói, hiện tượng này xảy ra ở người bệnh COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Bác sĩ Thomas Oxley, khoa phẫu thuật thần kinh tại Mount Sinai và các đồng nghiệp đã chứng kiến 5 bệnh nhân bị đột quỵ. Tất cả đều dưới 50 tuổi, có triệu chứng COVID-19 nhẹ hoặc không biểu hiện gì.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ xe cứu thương vào Bệnh viện Brooklyn ở New York, Mỹ ngày 27/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN



Lý giải về hiện tượng này, BS Thomas Oxley nói SARS-CoV-2 làm đông máu trong các động mạch lớn, ách tắc lưu thông máu dẫn tới đột quỵ



"Theo quan sát của chúng tôi, tỷ lệ đột quỵ ở bệnh nhân trẻ tuổi đã tăng gấp 7 lần trong hai tuần vừa qua. Hầu hết họ không có tiền sử bệnh lý, nhiễm SARS-CoV-2 với triệu chứng nhẹ", ông nói.

Đáng nói, đa số bệnh nhân đột quỵ do tắc mạch máu não, hầu hết họ đều còn trẻ. Đáng nói tai biến này rất hiếm khi xảy ra với người trẻ, dưới 50 tuổi. Nếu không được phát hiện kịp thời, người bệnh có thể sẽ chết hoặc chịu di chứng nặng nề.



Tại Hệ thống Y tế Mount Sinai, ít nhất một bệnh nhân đã chết, số khác đang trong giai đoạn hồi phục chức năng, chăm sóc tích cực sau khi đột quỵ não,, có liên quan đến COVID-19.

Cũng theo BS Thomas Oxley, cục máu đông dần phát triển, nằm sâu trong những động mạch lớn nhất não. Tắc mạch máu não dễ dẫn tới suy giảm chức năng nghiêm trọng. Máu ngừng lưu thông càng lâu, số tế bào chết càng nhiều, tổn thương lan rộng, nguy cơ tử vong càng cao.



Do đó, tốt nhất là bệnh nhân được can thiệp kịp thời nhằm loại bỏ cục máu đông. Thông thường các ca phẫu thuật như vậy mấy ít nhất 6 tiếng hoặc thậm chí cả ngày.

Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ tăng chóng mặt từng ngày. Nhiều người có triệu chứng lo sợ nhập viện sẽ bị lây nhiễm chéo. Mặt khác, hệ thống y tế quá tải cũng khiến người bệnh COVID-19 tại Mỹ không được chữa trị kịp thời.



Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan khắp nơi, bác sĩ Oxley và các đồng nghiệp vẫn khuyến cáo người dân lập tức liên lạc nhân viên y tế nếu thấy dấu hiệu đột quỵ. Dấu hiệu nhận biết đột quỵ não gồm khó đi lại, giao tiếp, tê hoặc yếu một bên cơ thể, rối loạn thị lực, đau đầu dữ dội...



Trước đó, báo cáo của các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Massachusetts cho thấy COVID-19 có thể gây ra hiện tượng đông máu bất thường và đây là một trong số các nguyên nhân dẫn tới đột quỵ.



Không chỉ gây đông máu tại các động mạch chủ ở não, nhiều nghiên cứu ghi nhận SARS-CoV-2 có thể gây đông máu bất thường ở dưới da, đặc biệt là ở phổi. Hiện tượng này khiến tình trạng người bệnh trầm trọng hơn và gây nhiều khó khăn trong điều trị.



Với bệnh nhân COVID-19 bị rối loạn đông máu, việc điều trị vô cùng phức tạp. Thuốc làm loãng máu chỉ có tác dụng ở mức độ nhẹ và trung bình. Trong khi các ca bệnh nặng, bác sĩ không thể kê tăng liều thuốc vì có thể khiến bệnh nhân chảy máu nhiều, dẫn tới tử vong.

