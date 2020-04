Người trẻ tuổi có nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao hơn với triệu chứng rất mơ hồ

Theo SCMP, nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, 14,5% số bệnh nhân xuất viện sau khi điều trị COVID-19 có kết quả xét nghiệm tiếp tục dương tính với SARS-CoV-2. Đây là kết quả của quá trình theo dõi 262 ca bệnh trong suốt 2 tuần sau khi ra viện. Trong số này đã có 38 người trong số họ đã tái nhiễm COVID-19.



Điều bất ngờ là con số này tương đương với tỷ lệ 14% được báo cáo trong một nghiên cứu được thực hiện vào cuối tháng 2 ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.



Trong số 38 bệnh nhân nói trên chỉ có duy nhất người trên 60 tuổi, trong khi đó có tới 7 bệnh nhi dưới 14 tuổi. Những người bị tái nhiễm nói rằng họ chỉ cảm thấy các triệu chứng rất nhẹ, không hề sốt, hơi ho và tức ngực nhẹ.

Ảnh minh họa bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán



21 người từng tiếp xúc gần với 38 bệnh nhân dương tính trở lại với virus đều cho kết quả âm tính. Mặc dù vậy, các nhà khoa học và bác sĩ tham gia nghiên cứu không loại trừ khả năng những người dương tính lại với Covid-19 có thể lây nhiễm virus cho người xung quanh.



Đối tượng nghiên cứu là các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Nhân dân số 3 Thâm Quyến trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 – 25/2. Kết quả là số người bệnh trẻ tuổi có nhiều khả năng tái nhiễm SARS-CoV-2 hơn cả.



Giáo sư Leo Poon Lit-man, người đứng đầu phòng thí nghiệm y tế tại Đại học Hồng Kông cho hay: “Bên cạnh những bệnh nhân tiếp tục dương tính sau khi xuất viện, chúng tôi còn ghi nhận trường hợp âm tính trên xét nghiệm phổ thông nhưng dương tính với xét nhiệm cao cấp RT-PCR”.

Các bộ xét nghiệm RT-PCR nhìn chung là đáng tin cậy, tuy nhiên các trường hợp ngoại lệ nêu trên chưa được lý giải chi tiết.



“Có thể những bệnh nhân xét nghiệm âm tính khi mới xuất hiện vẫn mang trong mình virus, nhưng ở mức độ quá ít khiến máy móc không thể nhận ra. Việc tiếp tục tự cách ly tại nhà để theo dõi là rất cần thiết trong thời điểm này”, ông Poon cho biết thêm.

Tuy nhiên cần phải hiểu rõ việc có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại chưa chắc bệnh nhân đã tái nhiễm COVID-19. Tại Việt Nam, ghi nhận 2 trường hợp xét nghiệm dương tính sau nhiều lần âm tính, trong đó có một nữ bệnh nhân mới 24 tuổi. Dù vậy các chuyên gia trong nước lý giải, có thể do sự suy giảm tức thời của hệ miễn dịch hoặc nồng độ xác virus trong máu quá lớn khiến kết quả xét nghiệm dương tính trở lại. Điều này khác hẳn với tái nhiễm sau khi đã khỏi bệnh.

Nói về khả năng tái nhiễm COVID-19, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết khi một bệnh nhân khỏi bệnh tức là cơ thể đã miễn dịch (kháng thể) để không mắc bệnh đó nữa. Với virus SARS-CoV-2, không loại trừ khả năng nhiễm lại sau một thời gian nhất định, nguy cơ này cao hơn với người khỏi bệnh trở về vùng dịch.



Mới đây nhất, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) có 51 trường hợp bị tái nhiễm COVID-19 chỉ sau một thời gian ngắn hết thời hạn cách ly. Những người này đều là bệnh nhân COVID-19 ở "ổ dịch" Daegu và khu vực lân cận tỉnh Bắc Gyeongsang. Họ đã hồi phục sau khi mắc COVID-19 và hết thời hạn cách ly nhưng sau đó lại một lần nữa được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.



Tổng giám đốc CDC Hàn Quốc Jeong Eun-kyeong lý giải, rất có khả năng virus SARS-CoV-2 đã tái hoạt động chứ không phải những bệnh nhân này khỏi bệnh rồi lại bị lây nhiễm từ người khác. Bởi những bệnh nhân này đã tái dương tính với virus chỉ trong thời gian tương đối ngắn sau khi hồi phục và được cách ly. Khi một người đã khỏi bệnh, cơ thể họ hình thành kháng thể để chống lại virus nên việc bị tái lây nhiễm trong thời gian ngắn có vẻ không khả quan. Các chuyên gia cần thời gian để nghiên cứu thêm về các bệnh nhân này.

Your browser does not support HTML5 video.

Cơ thể phản ứng như thế nào khi nhiễm virus corona