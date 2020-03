Người từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 cần thực hiện ngay 3 việc sau

Tính đến ngày 28/3, đã phát hiện 8 trường hợp mắc COVID-19 có liên quan đến BV Bạch Mai bao gồm: 2 nữ điều dưỡng (BN86, BN87) tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, 2 bệnh nhân điều trị tại Khoa Thần kinh (BN 133 và BN161 nằm cùng phòng) cùng hai người từng vào viện chăm sóc người bệnh (BN162 và BN163).

Hai ca mới nhất là 2 nhân viên đưa nước sôi của Công ty TNHH Trường Sinh, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp xuất ăn và nước sôi cho bệnh viện (BN168, BN169).

Bệnh viện Bạch Mai đã bị phong tỏa



Để giúp ngăn chặn sự lây lan và kiểm soát tốt dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những ai đã khám chữa bệnh, thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 12/3/2020 đến nay thực hiện ngay các biện pháp sau:

- Tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà riêng hoặc nơi lưu trú trong vòng 14 ngày.

Bộ Y tế cho rằng tới đây, một số bệnh viện tuyến cuối các địa phương, một số bệnh viện trên địa bàn thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM) có thể xuất hiện các ca bệnh nên yêu cầu phải thực hiện triệt để biện pháp phòng lây nhiễm và thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc như Bệnh viện Bạch Mai.



Bộ Y tế kêu gọi chính quyền các địa phương và nhân dân thực hiện nghiêm những biện pháp mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 được áp dụng từ 0h ngày 28/03/2020, đặc biệt người dân chỉ đi ra ngoài khi có việc thực sự cần thiết; khi ra ngoài cần luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m với người gần nhất.

Bộ Y tế kêu gọi đồng bào và các bộ, ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay phối hợp với ngành y tế đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

