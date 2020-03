Người từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 nhưng cố tình không khai báo có thể bị phạt tiền

Cô gái 26 tuổi, ở phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội được phát hiện mắc COVID-19 sau khi trở về từ châu Âu. Cô gái về nước mà không khai báo y tế. Cô chỉ chủ động đi thăm khám sau khi có các triệu chứng bất thường và người chị gái bên châu Âu cũng được xác định mắc COVID-19. Đây trở thành bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19 tại Việt Nam nhưng là trường hợp đầu tiên xuất hiện trong đô thị.

Tại cuộc họp khẩn đêm 6/3, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, nữ bệnh nhân nhận thức bản thân có khả năng nhiễm bệnh và gây bệnh nên chủ động, không tiếp xúc với nhiều người nhưng người này lại không chủ động khai báo với cơ quan chức năng.

Trong 4 ngày kể từ khi về nước, bệnh nhân đã tiếp xúc với nhiều người bao gồm cả hành khách đi cùng chuyến bay, người thân, bạn bè và các địa điểm mà cô gái từng lui tới.



Hiện cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm những người từng tiếp xúc hoặc ở cùng một phạm vi không gian với cô gái 26 tuổi này để tiến hành cách ly, nhằm ngăn ngừa sự phát tán dịch bệnh.

Nhận định về trường hợp này, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng trước hết, cần làm rõ nguyên nhân vì sao cô gái 26 tuổi tiếp xúc với chị gái được xác định mắc bệnh mà không khai báo?



Hiện tại, Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định người tiếp xúc với người bệnh dịch truyền nhiễm khi trở về nước bắt buộc phải cách ly y tế. Luật sư Cường nhận định, hành vi của người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhưng không khai báo y tế là vi phạm quy định của pháp luật về phòng và chống bệnh truyền nhiễm.

Theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, người từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan chức năng đã được xác định rõ sẽ bị phạt hành chính 2-10 triệu đồng. Nếu có căn cứ cho thấy người mắc bệnh cố tình che giấu tình trạng bệnh, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đến 1 triệu đồng.

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 thì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, gọi tắt là dịch COVID-19 được xếp là bệnh truyền nhiễm nhóm A có mức độ nghiêm trọng nhất.



Với các bệnh thuộc nhóm A, khi có dịch, biện pháp khai báo y tế và cách ly người bệnh luôn được triển khai đầu tiên để đảm bảo an toàn, ngăn dịch bệnh lây lan.



Điều 8 luật này quy định nghiêm cấm các hành vi: Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định; không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.



Người vi phạm các điều cấm ở trên thì sẽ bị xử phạt hành chính tùy theo mức độ vi phạm. Căn cứ điều 6 Nghị định 176/2013 quy định cá nhân phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm nhưng không khai báo sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng. Nếu che giấu bệnh dịch của mình hoặc người khác thì bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng.



Điều 10 Nghị định 176/2013 quy định người nào từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

