“Người vận chuyển” liều ôm 20 bánh heroin từ Sơn La về Thanh Hóa đổ bán giá 30 triệu

Mùa A Chư bị Công an bắt khi đang lái xe máy BKS 26F1 - 052.96 chở 20 bánh heroin từ Sơn La về Thanh Hóa tiêu thụ. Bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng 17/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa ) đã triệt phá thành công Chuyên án 2020L.

Theo báo cáo của ban chuyên án, khoảng 21h ngày 14/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Mùa A Chư (SN 1974, ở xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực xã Thành Sơn (huyện Quan Hóa).

Mùa A Chưa và tang vật

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 20 bánh heroin, 1 xe máy mang BKS 26F1 - 052.96 cùng một số tang vật liên quan. Ngay sau đó, Mùa A Chư và tang vật đã được áp giải về trụ sở Công an.

Tại cơ quan điều tra , Mùa A Chư khai đã vận chuyển số ma túy này từ Sơn La về Thanh Hóa tiêu thụ với giá 30 triệu đồng. Tuy nhiên, Mùa A Chu không phải chủ nhân của số hàng này, đối tượng chỉ vận chuyển thuê. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra để triệt phá tận gốc đường dây này.

Cũng trong sáng 17/3, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng nóng số tiền 30 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Giám đốc CÔng an tỉnh Thanh Hóa khen thưởng ban chuyên án

Phát biểu trong buổi lễ trang thưởng, Giám đốc Công an tỉnh – Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định những thành tích, kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong thời gian qua của đơn vị đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Your browser does not support HTML5 video.

Triệt phá đường dây cung cấp ma túy do "hot girl" cầm đầu

Nga Đỗ (t/h)