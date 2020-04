Người Việt đầu tiên tử vong do COVID-19 tại Đức quyết định hiến xác phục vụ nghiên cứu khoa học

Gia đình người Đức gốc Việt đầu tiên tử vong do COVID-19 ở Munchen đã đồng ý hiến xác bệnh nhân để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học về virus corona chủng mới.

Người đàn ông Việt tử vong ở Munchen có thể là trường hợp người gốc Việt ở Đức đầu tiên thiệt mạng do COVID-19. TTXVN dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt/Main xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết đã cử đại diện thăm hỏi gia quyến cũng như trao đổi về các bước tiếp theo.



Theo ông Phạm Trường Giang - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt/Main, người tử vong là ông Nguyễn Đức Sơn, sinh năm 1962, quê quán tại xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Ảnh minh họa.



Theo một số nguồn tin ban đầu, ông Sơn bị lây nhiễm virus từ vợ; tuy nhiên theo anh Phạm Hoài Nam, em rể ông Sơn, điều này chưa hẳn đã chính xác. Trước đó, vợ ông Sơn cũng có những biểu hiện như ho, sốt, nhưng tới 14/4 vẫn có kết quả xét nghiệm âm tính.



Vợ ông Sơn tự cách ly tại nhà từ 4/4, cùng ngày ông nhập viện cấp cứu và nhận kết quả dương tính với COVID-19. Trong khi đó, ông Sơn bắt đầu ho, có cảm giác như bị cảm lạnh từ ngày 1/4, đến 2/4 thì ho nhiều hơn, mệt mỏi và đau đầu rồi tiếp tục bị sốt cao, ho và đau người vào những ngày kế tiếp.



Đêm 3/4, bệnh tình của ông chuyển nặng, nhưng do vợ không biết lái xe nên sáng hôm sau mới đưa chồng đến Đêm 3/4, bệnh tình của ông chuyển nặng, nhưng do vợ không biết lái xe nên sáng hôm sau mới đưa chồng đến Bệnh viện bằng xe bus. Đến 8/4, nhân viên y tế tới nhà kiểm tra thân nhiệt cho vợ ông Sơn và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 9/4, ông Sơn phải dùng máy trợ thở và đã không thể qua khỏi 2 ngày sau đó.



Ông Sơn là người thứ 2.607 tử vong do COVID-19 ở Đức nhưng lại là người Việt đầu tiên tử vong so SARS-CoV-2 trên toàn thế giới.

Tấm ảnh kỷ niệm của vợ chồng ông Sơn. Ảnh: Tuổi Trẻ.



Chia sẻ với PV Tuổi Trẻ Online chiều 14/4, anh Nam cho biết, sau khi họp bàn kỹ lưỡng Chia sẻ với PV Tuổi Trẻ Online chiều 14/4, anh Nam cho biết, sau khi họp bàn kỹ lưỡng gia đình quyết định đồng ý với đề nghị của bệnh viện ở Munchen (Đức), hiến xác ông Sơn để các nhà khoa học nghiên cứu về bệnh COVID-19.



Sau khi được gia đình đồng ý, các nhà khoa học Đức sẽ tiến hành mổ tử thi để nghiên cứu quá trình xâm nhập cơ thể cũng như sự tấn công, tàn phá của virus corona chủng mới với các bộ phận con người từ ngày 14/4. Dự kiến, công việc này kéo dài khoảng 2-3 tuần, sau đó bệnh viện sẽ hỏa thiêu và gửi tro cốt về cho gia đình.



Theo anh Nam, khi còn sống ông Sơn cũng từng có mong muốn này. Một số thành viên trong gia đình lớn của anh Nam cũng đã đăng ký hiến tạng sau khi chết.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày



