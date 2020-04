Người vợ lần đầu tiết lộ lý do cùng gia đình đưa thi thể chồng lên trụ sở xã ở Quảng Nam

Theo người nhà nạn nhân, ban đầu không định làm lớn chuyện, song vì không hài lòng với thái độ của Công an xã nên đã đưa thi thể nạn nhân lên trụ sở xã để yêu cầu làm rõ.

Liên quan đến vụ người nhà đưa thi thể ông Võ Văn Tư (SN 1974; thôn Bình Hòa, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ) lên trụ sở UBND xã Bình Giang, chiều ngày 18/4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện ngành chức năng của huyện Thăng Bình đang điều tra làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng.

Theo tin từ Người lao động, hiện gia đình , làng xóm đang tổ chức tang lễ cho ông Tư. Nói về sự việc của chồng, bà Nguyễn Thị Phượng (vợ ông Tư) cho biết, chồng là người hay uống rượu, mỗi lần say lại la mắng vợ con.

Gia đình đưa thi thể ông Tư lên trụ sở xã yêu cầu làm rõ



Tối ngày 14/4, ông Tư lại uống rượu và xảy ra tình trạng trên nên gia đinh đã trình báo Công an. Khoảng 8h30 sáng 15/4, Trường Công an xã Bình Giang và 2 cán bộ Công an xã đã đến nhà yêu cầu ông Tư lên trụ sở để xử lý. Thời điểm đó ông Tư đã uống rượu và không đồng ý lên xã theo yêu cầu.

Vào thời điểm Công an xuống nhà làm việc, bà Phượng vừa đi ra ngoài trở về. Khi bà đến ngõ thì nghe cán bộ xã yêu cầu ông Tư lên trụ sở làm việc nhưng ông này không đồng ý.

Ông Tư dùng tay níu bàn còn 3 cán bộ xã kéo ông tư ra nên xảy ra cảnh giằng co. Sau đó, ông Tư bị còng tay, ngã đập đầu xuống sàn nhà. Theo bà Phượng, khi chồng bị ngã có chảy máu đầu nên được đưa lên trạm y tế xã băng bó. Lúc này, nhiều người cho rằng, ông Tư uống rượu nên máu chảy ra nhiều, “chắc không sao”.

Nhưng khi đưa về nhà ông Tư lại kêu đau đầu, có dấu hiệu nôn mửa, đau bụng rồi quỵ ngã trong nhà vệ sinh. Sau đó, người thân đưa ông Tư lên bệnh viện huyện thì bác sĩ nói bệnh nhân bị thương nặng, đề nghị chuyển lên tuyến tỉnh.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, các bác sĩ tiến hành cấp cứu sơ bộ và chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng trong ngày 15/4. Đến ngày 17/4, ông Tư tử vong. Gia đình sau đó nhận thi thể nạn nhân đưa về quê nhà tổ chức may chay.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho ông Tư

Còn theo một người thân trong gia đình, ban đầu không có ý định làm lớn chuyện nhưng do không hài lòng về thái độ của Công an xã nên đã đưa thi thể ông Tư lên trụ sở để đề nghị làm rõ.

Như đã đưa tin, trước đó, ngày 17/4, gia đình bà Phượng đã đưa thi thể chồng bà lên trụ sở UBND xã để đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Tư. Sự việc nhận được sự quan tâm của người dân địa phương. Mãi đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng mới vận động được gia đình đưa thi thể ông Tư về nhà và giải tán đám đông.

Liên quan đến vụ việc, đại tá Trần Văn Xuân – Trưởng công an huyện Thăng Bình cho biết, sau khi nắm thông tin sự việc, Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình và cơ quan pháp y đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng khám nghiệm pháp y để điều tra sự việc.

Sau đó, người nhà đưa ông Tư về lo hậu sự. Khi thi thể được đưa về nhà thì có một số người thân bức xúc nên đã đưa thi thể ông Tư lên trụ sở UBND xã Bình Giang, yêu cầu làm rõ cái chết của người đàn ông này.

