Người vợ vụ đầu độc bằng trà sữa lên tiếng, lý giải nguyên do dẫn đến hành động tàn độc của cô em

Liên quan đến vụ em họ hạ độc chị bằng trà sữa khiến 1 người chết oan, mới đây, chị Đ.T.Y. (30 tuổi, điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình) - người bị lập mưu đầu độc đã lên tiếng. Chị Y. cho biết đến nay chị vẫn chưa hết bàng hoàng sau những chuyện xảy ra vừa qua và không muốn nhắc lại nữa.

"Hiện tôi vẫn đi làm bình thường, tôi không muốn nói gì thêm về chuyện này nữa", chị Y. trả lời báo chí chiều 31/12.

Được biết, hiện chị Y. đã về nhà cha mẹ đẻ ở xã Vũ Quý, Kiến Xương tĩnh dưỡng. Nhà của nghi phạm Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi) cũng ở cách đó không xa. Hai gia đình có quan hệ rất thân thiết vì bố của chị Y. chính là anh trai ruột của mẹ nghi phạm Trang.

Ảnh chị Trang và gia đình chị Đ.T.Y.

Chị T. - một người hàng xóm của hai gia đình nói với PV báo Thời Đại: "Từ nhỏ Y. và cô em họ Lại Thị Kiều Trang rất thân thiết. Hai gia đình sống gần nhau, thường xuyên tụ tập ăn uống, đi chùa chiền nên có thể giữa Trang và chồng chị Y. là anh P.V.Q. (30 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương) có cơ hội gần gũi, nảy sinh tình cảm vụng trộm".

Anh P.V.Q. làm lái xe tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, ngoài ra còn chung vốn với Lại Thị Kiều Trang mở phòng tập Gym ở xã Vũ Ninh (huyện Kiến Xương). Theo lời những người thân quen thì cả 2 thường xuyên đăng những bức ảnh tình tứ bên nhau trên mạng xã hội . Có thể chị Y. biết về mối quan hệ ngoài luồng của chồng thông qua những hình ảnh đó.

Một nguồn tin khác còn cho hay, chị Y. từng yêu cầu chồng phải dứt khoát lựa chọn giữa vợ và người tình. Rất có thể, sau khi anh Q. quyết định chọn vợ, Trang lên kế hoạch đầu độc chị họ để giành giật bằng được anh rể.





Phòng hành chính của Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 3/12, Lại Thị Kiều Trang mua 6 cốc trà sữa rồi cho chất độc Natri Xyanua vào 4 cốc. Sau đó Trang đã dùng sim rác gọi thuê người gửi 6 cốc trà sữa này đến Bệnh viện Phổi Thái Bình cho chị họ. Tuy nhiên, thời điểm này chị Y. không có ở đây nên nhờ đồng nghiệp nhận thay và để trong tủ lạnh ở phòng hành chính. Đến khoảng 10h ngày 3/12, chị N.T.H. - đồng nghiệp chị Y. lấy cốc trà sữa từ tủ lạnh ra uống và trúng độc, tử vong sau đó. Cái chết bất thường của chị Y. khiến cơ quan công an đặt nghi vấn và tiến hành điều tra.

Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang để điều tra về tội Giết người. Ngày 31/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiến hành khai quật tử thi nữ điều dưỡng N.T.H. để điều tra vụ án.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được làm rõ. Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.



Kiều Đỗ (t/h)