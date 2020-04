Người yêu mới của Mẫn Tiên đúng cực phẩm: Đã chơi bóng rổ siêu còn là 'tổng tài' Chủ tịch HĐQT

Gần đây, thông tin về người yêu mới của hotgirl triệu follow Mẫn Tiên được cư dân mạng hết sức quan tâm, chú ý. Sau khi người đẹp SN 1996 tự công khai bức ảnh chụp cùng người yêu hết sức ngọt ngào, mọi thông tin về chàng trai này đều được cộng đồng mạng đem ra mổ xẻ.

Được biết, người yêu mới của Mẫn Tiên là Nguyễn Thịnh Hưng, còn được gọi là Hưng James. Là một người quan tâm bóng rổ hoặc mê mệt trai đẹp 'made in VietNam', cái tên Hưng James không phải là một ai đó quá xa lạ. Hưng là một trong những hotboy cực nổi tiếng trong làng bóng rổ Việt, hiện đang chơi vị trí hậu vệ cầm bóng của CLB Cantho Catfish.

Thịnh Hưng sở hữu chiều cao khủng, vóc dáng săn chắc cực nam tính nhờ sở thích chơi thể thao . Anh chàng cũng có một gương mặt khá ưa nhìn, dễ mến. Không chỉ vậy, anh chàng cũng là bạn thân của không ít thần tượng giới trẻ đình đám, quen toàn hotgirl, hotboy, vlogger nổi tiếng như Salim, Quỳnh Anh Shyn, Chi Pu, Bê Trần, Huyme, JVevermind,... và thường xuyên tụ tập đi cà phê, du lịch với nhau.

Càng 'đào sâu' thông tin Thịnh Hưng, cư dân mạng càng choáng váng trước gia thế khủng của anh chàng. Thì ra, mẫu bạn trai 'tổng tài', hoàn hảo trong ngôn tình không phải chỉ là mộng tưởng của con gái. Cư dân mạng đã dò ra Thịnh Hưng từng tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Anh, ngoài ra còn là thạc sỹ ngành báo chí. Anh chàng thậm chí còn đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng quản lý công ty với hai người anh trai sinh đôi đẹp trai, tài năng chẳng kém.

Hai người anh sinh đôi của Thịnh Hưng là Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Phú Hoàng, cả hai hiện đang là cầu thủ chuyên nghiệp tại VBA. Anh trai Nguyễn Thành Đạt là phó chủ tịch HĐQT, tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Canada và đang thi đấu tại đội Thăng Long Warriors. Nguyễn Phú Hoàng - người đang thi đấu cho Cần Thơ Catfish là thành viên góp vốn, từng du học tại Singapore. Ngoài ra, vợ của Phú Hoàng là Lưu Phương cũng là uỷ viên HĐQT của trường.

Mẫn Tiên cũng là một cái tên quen thuộc với giới trẻ lứa 9x-10x, từng nổi danh khi còn học cấp 3 với biệt danh 'Bộ 3 sát thủ' cùng An Japan và Quỳnh Anh Shyn. Kể từ khi quyết tâm sang Nhật Bản học tập, nhan sắc của cô nàng ngày càng lên hương, ngọt ngào và dễ thương hơn trước rất nhiều. Mẫn Tiên cũng chọn cho mình một hình tượng trong sáng, thanh lịch, trong sạch thay vì tập trung nổi tiếng bằng scandal gây sốc.

Trước 'profile' siêu khủng của Thịnh Hưng, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa ngạc nhiên, và cũng không quên chúc mừng cặp đôi. Hiện chỉ vừa mới công khai hẹn hò nên cả hai chưa có nhiều ảnh chụp chung, nhưng cặp đôi trai tài gái sắc này đã được nhiều người để ý, theo dõi bởi chuyện tình yêu ngỡ 'ngôn tình' đời thực.

Chi Nguyễn (t/h)