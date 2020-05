Nguồn cơn tội ác và nước mắt ận hận của người vợ “hờ”

Nhát dao trong lúc tức giận của Trần Thị Thanh Quyên đã trở thành vết thương chí mạng tước đi mạng sống của người chồng “hờ” Nguyễn Hùng Em. Để đến hôm nay, khi đứng trước vành móng dù Quyên có giải thích bằng bao nhiêu ngôn từ đi nữa thì cũng không thể xóa nhòa được tội ác đã gây ra. 7 năm tù cùng nỗi dằn vặt dày xéo tâm can chính là bản án Quyên phải trả giá.

Theo cáo trạng điều tra, trước đây, anh Nguyễn Hùng Em và Trần Thị Thanh Quyên từng có thời gian yêu đương mặn nồng thì chia tay. Sau đó, anh Hùng Em lập gia đình với một người khác và đã có con. Nhưng không hiểu vì lý do gì, anh Hùng Em lại qua lại với Quyên. Khi vợ con về quên, anh Hùng Em và người tình thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng. Cuộc tình khó chấp nhận này chính là quyền cơn gây nên mọi đau khổ khiến anh Hùng Em bỏ mạng còn Quyên thì tự đẩy mình vào vòng lao lý.

Được biết, trong thời gian chung sống, Quyền và anh Hùng Em cũng có nhiều lần xảy ra mâu thuẫn nhưng chưa đến mức xô xát chỉ là nói qua nói lại. Nhưng cả hai vốn tính ương ngạch nên chẳng ai chịu ai, đỉnh điểm xảy ra vào ngày 12/5/2019. Cụ thể, khoảng 3h ngày hôm đó, Quyên cùng anh Hùng Em ngồi nhậu với một vài người bạn trong nhà trọ. Sau vài cốc bia rượu, Quyền và chồng “hờ” bất đồng quan điểm về một vấn đề đang bàn luận. Vì vậy, hai người nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã trước mặt bạn bè đang ngồi nhậu.

Đến đỉnh điểm mâu thuẫn, Quyên xuống tay đoạt mạng chồng "hờ"

Đến khi tàn cuộc nhậu, mọi người đi về hết nhưng Quyên và anh Hùng Em vẫn chưa thôi cãi vã. Trong cơn tức giận, anh Hùng Em lao vào đè cổ Quyên vào tường và đánh đập. Lúc này Quyên vô cùng tức giận, cô nghĩ đến cách phản kháng, chống lại gã chồng “hờ” bạo lực này. Chính vì lẽ đó mà án mạng xảy ra.

Khi chủ tọa yêu cầu thuật lại thật kỹ càng toàn bộ quá trình gây án thì Quyên không thể giữ nổi bình tĩnh, bị cáo cúi gằm mặt rồi bật khóc. Phát mất vài phút sau, bị cáo mới bình tĩnh trở lại và ngập ngừng giải thích: “Bị cáo không có ý định giết người. Bị cáo chỉ tính hù dọa. Bị cáo rất yêu anh Hùng Em”. Trước Hội đồng xét xử, Quyên còn khai rằng, bị hại Hùng Anh thường xuyên đánh đập bị cáo. Bi kịch hôm đó là nguyên nhân khiến “giọt nước tràn ly”.

Nói là “không có ý định giết người”, nhưng thực tế, Quyên chẳng thể nào thoát khỏi bản án giết người. Bởi sự thật hiển nhiên là bị cáo đã đoạt mạng chồng “hờ” trong phút nóng giận, không thể kiềm chế được bản thân. Nhưng suy đi xét lại, một phần tội ác cũng xuất phát từ sai lầm của bị hại Hùng Anh. Nếu Hùng Anh giữ được bình tĩnh, không để ma men chi phối, không vì mấy câu tranh luận thì dẫn đến vụ xô xát và đâu dẫn đến kết cục ngang trái như hôm nay.

Phiên xử sơ thẩm hôm đó có mặt của nhiều thành viên trong gia đình bị cáo lẫn gia đình bị hại. Cả bị cáo Quyền và gia đình hai bên đều thừa nhận mối quan hệ giữa bị cáo và nạn nhân Hùng Em là không “danh chính ngôn thuận”. Mối quan hệ ngoài luồng đó gặp phải sự phản đối kịch liệt của hai bên gia đình, bởi Hùng Em không phải là người độc thân.

Biết chuyện, hai bên gia đình kịch liệt ngăn cấm. Việc gia đình ngăn cấm là chuyện đương nhiên bởi chẳng bố mẹ nào chấp nhận được chuyện con trai bỏ vợ theo nhân tình và con gái chen chân vào phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Từng có thời gian, Quyền và Hùng Anh “mặt nặng mày nhẹ” với bố mẹ hai bên vì chuyện tình cảm chẳng minh bạch này. Nhưng là người làm cha làm mẹ thì dù con cái có sai đến đâu họ vẫn yêu thương, chở che.

Có mặt trong phiên xử hôm đó, mẹ bị hại nói: "Dù sao con tôi cũng chết rồi. Giờ bắt bị cáo bồi hoàn thì bị cáo cũng không có khả năng. Chưa kể, bị cáo có đứa con nhỏ. Đứa trẻ ấy vô tội. Tôi mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt, giúp bị cáo sớm trở về nuôi dạy con". Không ánh mắt căm thù, không một lời trách móc, mẹ bị hại gạt nước mắt kể rằng, ngày xưa, bà không phản đối khi biết chuyện Quyên và con trai yêu nhau rồi dọn về sinh sống như vợ chồng. Thậm chí, khi nghe tin Quyên có bầu, bà còn thay con đi xin cưới. Nhưng gia đình Quyền không đồng ý vì họ muốn con gái được lấy chồng ngoại quốc.

Bị cáo Quyên tại phiên tòa xét xử

Sau đó, con trai bà báo tin, đứa con Quyên sinh ra không phải máu mủ ruột già của gia đình. Lúc đó, bà đau khổ chẳng kém gì con trai. Nuốt cay đắng vào trong vòng, bà động viên Hùng Anh đi tìm hạnh phúc mới. Gần 10 năm trôi qua, bà có phần bất ngờ và tức giận khi biết con trai và người tình cũ nối lại tình cảm. Sau nhiều lần khuyên nhủ con trai nghĩ đến vợ con nhưng không thành công, bà đành bất lực.

Cũng có mặt trong phòng xét xử, vợ bị hại tỏ thái độ đồng tình với suy nghĩ và mong muốn của mẹ chồng. Gạt nước mắt và oán hận, chị nói: “Tôi mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”. Câu nói nhẹ nhàng, ngắn gọn của chị đã đủ cho cả phòng xử phải xúc động trước hành động cao cả người phụ nữ từng bị cắm sừng rồi mất luôn cả người chồng, người cha của các con.

Sauk hi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo trực tiếp cướp đi mạng sống người khác. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, tự ra đầu thú. Hơn nữa, nạn nhân có một phần lỗi khi sự việc đáng tiếc xảy ra. Từ những lẽ trên, sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Quyên 7 năm tù về tội Giết người.

Trong vụ án này, Pháp luật đã trừng phạt Quyên bằng bản án 7 năm tù, thế nhưng đằng sau đó, xã hội vẫn không khỏi lo lắng về tình trạng bi kịch gia đình xuất phát từ những mâu thuẫn bộc phát. Nói về vấn đề nan giải này, theo các chuyên gia tâm lý, có đến 70% số vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn gia đình không có động cơ từ trước và đơn giản chỉ là hành động bộc phát, không kiềm chế được bản thân trong lúc nóng giận.

Phân tích của các chuyên gia cho thấy, phần lớn các vụ án mạng do mâu thuẫn vợ chồng đều bắt nguồn từ ghen tuông và nghi vợ ngoại tình, thay lòng đổi dạ, chỉ cần một lời nói, cử chỉ khó coi của vợ cũng như “đổ thêm dầu vào lửa” làm người chồng dù yêu thương vợ con đến mấy thì trong cơn giận nhất thời đã sát hại vợ.

Your browser does not support HTML5 video.

Chồng giết vợ thả xác xuống bể nước