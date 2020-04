Nhìn lại mốc son hào hùng 'chấn động địa cầu' của dân tộc Việt Nam

Ngày Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước

Đây là dấu mốc lịch sử trọng đại, vào ngày 30/4/1975 là ngày đại thắng mùa xuân, làm thất bại chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam. Chiến thắng ngày 30/4/1975 của Việt Nam đã làm chấn động địa cầu, bởi đối thủ của Việt Nam lúc đô là đế quốc Mỹ, cường quốc hùng mạnh nhất thế giới. Sau này, khi nói về chiến thắng 30/4/1975, các báo nước ngoài đã dành nhiều lời bình luận, bày tỏ sự khâm phục đối với Việt Nam. Tờ New York Times còn nhận định rằng chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam là "Ngày Lịch sử của thế giới".

Sự kiện giải phóng miền Nam, kết thúc cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.





Nữ chiến sĩ biệt động Nguyễn Trung Kiên dẫn đường cho quân giải phóng tấn công dinh Độc Lập và sân bay Tân Sơn Nhất

Vào cuối năm 1974 đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam có sự thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. Theo đó, Bộ chính trị nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong năm 1975”.

Hình ảnh ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng





Bên cạnh đó, Bộ cũng nhấn mạnh cần tranh thù thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

Mốc son hào hùng

Từ sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế-Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã nhận định: “thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng Miền Nam” và đã đưa ra quyết định: “phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng Miền Nam trước mùa mưa”, đồng thời chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên “chiến dịch Hồ Chí Minh”. Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Rang, đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông.

Vào lúc 17 giờ ngày 26/4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch, năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.



Trận đại thắng mùa xuân năm 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của nhân dân ta trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Chiến thắng chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến của dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra kỉ nguyên mới cho đất nước cùng tiến lên CNXH. Trận đại thắng mùa xuân năm 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của nhân dân ta trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Chiến thắng chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến của dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra kỉ nguyên mới cho đất nước cùng tiến lên CNXH.

Hàng năm, cứ đến ngày 30/4, nhân dân ta lại có dịp tưởng nhớ đến sự kiện huy hoàng của dân tộc, cũng như bày tỏ sự biết ơn đối với các vị anh hùng đã đổ máu, hi sinh vì nên độc lập của cả đất nước.



