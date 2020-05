Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 ra cộng đồng từ người nhập cảnh trái phép

Đã hơn 1 tháng Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hàng chục ca mắc mới được phát hiện trong thời gian qua đều là người lây nhiễm nhập cảnh. Dù các đối tượng này đã được cách ly y tế ngay sau khi đáp xuống sân bay nhưng các chuyên gia vẫn lo ngại về khả năng lây nhiễm cộng đồng.

Số ca mắc mới đều là người nhập cảnh

Trước làn sóng người nhập cảnh trở về nước, Việt Nam đã có chủ trương cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay khi nhập cảnh. Tuy nhiên, nếu không may, một trường hợp nhiễm bệnh lọt ra ngoài cộng đồng, có thể trở thành 'ngòi nổ' khiến dịch lan ra cộng đồng, gây bùng phát dịch.

Mới đây nhất ca bệnh số 315 - một nam bệnh nhân ở Tây Ninh nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Campuchia suýt chút nữa có thể trở thành nguồn lây đe dọa cộng đồng.

Bệnh nhân này nhập cảnh trái phép tới nhà người thân, may mắn được gia đình động viên nên đã tới chính quyền địa phương trình báo và thực hiện cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm.



Dù lực lượng chức năng ở biên giác vẫn thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt nhưng khó tránh khỏi các trường hợp vượt biên trái phép. “Một người nhập cảnh trái phép không được phát hiện, nếu họ nhiễm virus thì đây chính là khởi điểm lây lan cho những người trong gia đình, làng xóm, từ đó lan rộng ra cộng đồng”, bác sĩ Khanh nhận định.

Ngày 16/5, theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trong thời gian qua, các lực lượng chức năng và các địa phương đã kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, các đường mòn, lối mở, quản lý người nhập cảnh, việc khai báo y tế và cách ly tập trung được triển khai thực hiện theo quy định.



ThS.BS Nguyễn Trần Nam, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết, nhiều ổ dịch tại các nước lân cận chưa được công bố, trong khi tại các khu vực biên giới, người dân qua lại giữa hai quốc gia bằng đường mòn rất nhiều. Do đó, chúng ta phải lường trước những trường hợp này.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện y tế công cộng, cho hay 32 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng là điều đáng mừng.

Tuy nhiên, ông Phu cũng khẳng định: “Hiện tại, khó có thể nói Việt Nam không còn nguy cơ có ca mắc trong cộng đồng. Chúng ta chỉ có thể nói nguy cơ thấp. Điều đó có nghĩa vẫn luôn có nguy cơ”.

Tỉnh Tây Ninh siết chặt biên giới sau một ca mắc COVID-19 vượt biên trái phép

Về vấn đề này, BS Khanh cho hay, việc thông qua công bố hết dịch hay không, tình hình dịch cơ bản không ảnh hưởng. Bởi lẽ Việt Nam vẫn đang tiếp nhận công dân từ nước ngoài trở về, trong đó có không ít ca nhiễm bệnh. Mọi công tác phòng chống dịch luôn sẵn sàng ở thế chủ động.



Nói cách khác " ở thời điểm này, địch vây tứ phía. Chúng ta phải tiếp tục phòng chống, không lơ là”, bác sĩ Khanh nói.

Chuyên gia này nói thêm, việc công bố hết dịch trong thời điểm này giúp các quốc gia khác “mở cửa” hơn đối với người dân. Khách nước ngoài có thể tin tưởng đến du lịch, làm việc vì Việt Nam đã an toàn. Đối với quốc tế, việc công bố hết dịch cũng là để thế giới chứng kiến cách làm việc hiệu quả của Việt Nam.

Your browser does not support HTML5 video.

Cơ thể phản ứng như thế nào khi nhiễm virus corona