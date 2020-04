Nguy cơ mất dấu F0 và lây lan dịch bệnh do người dân tự mua thuốc sốt, ho điều trị tại nhà

68% ca mắc COVID-19 tại Hà Nội không có triệu chứng ban đầu

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, ngày 13/4, ông Nguyễn Nhật Cảm - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) đã công bố thống kê rất đáng lo ngại. Đó là 68% số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội được phát hiện nhưng không có triệu chứng bệnh hoặc triệu chứng chỉ thoáng qua.



Ông Cảm đánh giá, từ thời điểm ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 6/3, đến nay, công tác phòng chống dịch của Hà Nội luôn cao hơn một bậc.



Hà Nội là nơi có nhiều nguồn nguy cơ lây nhiễm, vì vậy việc kiểm soát hết sức khó khăn. Từ thực tế phân tích dịch tễ học tại các ổ dịch của Hà Nội, Giám đốc CDC Hà Nội cho biết có tới 68% số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội là không có triệu chứng hoặc là có triệu chứng nhẹ, thoáng qua.



Ông Cảm nêu rõ, nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng thì khả năng bỏ sót tới 2/3 ca bệnh, chỉ phát hiện được 1/3, đây là tính chất phức tạp, dù không có triệu chứng nhưng khả năng lây lan vẫn còn. Do đó, việc giám sát, xét nghiệm là việc làm hết sức cần thiết trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Cảm nói thêm, nếu trong thời gian qua không quyết liệt triển khai các biện pháp giám sát, phát hiện sớm, bao vây, khoanh vùng thì khả năng dịch lây lan rộng, bùng phát trên địa bàn Hà Nội là hoàn toàn có thể.



Ông khẳng định, "chiến lược" của Hà Nội là thực hiện giám sát ngay từ đầu, xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm để khoanh vùng, dập dịch. Vì vậy, biện pháp chủ động lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, đã phát hiện những đầu mối lây lan dịch dịch bệnh trong cộng đồng, điển hình là tại thôn Hạ Lôi.



Tự ý mua thuốc sốt ho có thể làm mất dấu nguồn lây



Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cho biết người dân có thói quen khi ho, sốt đến hiệu thuốc để tự mua và sử dụng. Trong khi đó, các nước mua thuốc phải có chỉ định của bác sĩ. Các chuyên gia cho rằng điều này là rất nguy hiểm trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Điển hình như trường hợp của bệnh nhân 243, qua kiểm tra dịch tễ cho thấy bệnh nhân 243 có biểu hiện ho, sốt đã tự đi mua thuốc điều trị tại một nhà thuốc gần nhà. Sau khi tự uống thuốc, bệnh nhân có biểu hiện bình thường và đã đi lại khắp nơi (như chợ hoa, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Vĩnh Phúc)…



ThS.BS Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết việc tự mua thuốc điều trị tình trạng cảm cúm tại các hiệu thuốc có thể làm mất dấu những người mắc COVID-19. Đáng quan ngại hơn khi bệnh nhân tự điều trị sẽ phát tán virus cho những người xung quanh. Đó là chưa kể, diễn biến bệnh có thể chuyển xấu khó lường.

"Việc tự điều trị bệnh tại nhà có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường về "Việc tự điều trị bệnh tại nhà có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường về Sức Khỏe , thậm chí có thể ảnh hưởng tính mạng. Bên cạnh đó, điều trị tại nhà khi không kiểm soát tốt việc phòng ngừa lây nhiễm có thể làm cho bệnh lây lan đến những người xung quanh", chuyên gia nói đồng thời nhấn mạnh bài học từ Vũ Hán, trong giai đoạn đầu dịch bệnh, nhiều người tự điều trị tại nhà khiến dịch bệnh lây lan mất kiểm soát và làm tăng tỷ lệ tử vong.



Theo BS Thái, giải pháp cốt lõi hiện nay là người dân khi có biểu hiện

Theo BS Thái, giải pháp cốt lõi hiện nay là người dân khi có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tính cần đến khám tại các cơ sở y tế để được làm xét nghiệm chẩn đoán. Trong trường hợp chưa đến ngay được cơ sở y tế, người dân cần thực hiện khai báo y tế để được tư vấn và hỗ trợ.

Từ thực tế này, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị thông báo đến tất cả hiệu thuốc trên địa bàn thành phố, nếu cá nhân nào mua thuốc ho, sốt thời gian qua phải báo ngay cho y tế phường để lấy mẫu xét nghiệm.



"Sở Y tế đã có kết nối với 7.000 cửa hàng thuốc này, bây giờ hãy gửi thư thông báo cho họ" ông Chung thông tin rõ.



Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các phòng khám tư nhân, bác sĩ tư nhân, bác sĩ về hưu, khi có bệnh nhân ho, sốt, khó thở đến điều trị phải thông báo để lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ, không bỏ sót trường hợp nào.



"Đây là nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch. Nếu hiệu thuốc nào để sót trường hợp này phải xử lý theo đúng quy định "Đây là nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch. Nếu hiệu thuốc nào để sót trường hợp này phải xử lý theo đúng quy định Pháp luật . Những trường hợp để lọt có thể bị tước giấy phép vĩnh viễn", ông Chung nhấn mạnh.

