Nguy hiểm tiềm ẩn: Bệnh do ô nhiễm môi trường!

Ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến môi trường ở các thành phố lớn. Không khí chúng ta hít thở ở những thành phố lớn không chỉ bão hòa với hydrocarbon, oxit nitơ, mà còn với muối của các kim loại nặng.

Kim loại nặng như cadmium, crom, thủy ngân, kẽm và chì ở nồng độ cao gây nguy hại đến sức khỏe của chúng ta.

40-60% lượng ô nhiễm là do khí thải từ phương tiện giao thông. Muối của các kim loại nặng được phát tán trong không khí cùng với khí thải của xe cộ. Khí thải nặng hơn không khí do đó không bay lên cao, mà trải rộng trên bề mặt của mặt đất, từ đó gây ra mối nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ em. Theo bác sĩ nhi khoa, hơn 1/3 các bệnh của trẻ em gây ra bởi các yếu tố bất lợi của môi trường. Công nhân làm việc ngoài trời và trẻ em dưới 5 tuổi là những đối tượng tiếp xúc nhiều nhất với những nguy cơ hình thành bệnh hô hấp và Dị ứng do không khí ô nhiễm.