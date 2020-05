Ngụy Thần 'Vườn sao băng' thông báo kết hôn vào ngày 'Tỏ tình', về chung nhà với bạn gái 11 năm

Hôm nay là 'ngày Tỏ tình' của Trung Quốc, bới theo cách viết ngày tháng của người Trung thì 520 có nghĩa là 'Tôi yêu bạn'. Từ sớm, cư dân mạng đã rất hồi hợp chờ đợi xem nghệ sĩ nào sẽ là người công khai tình cảm với người thương hôm nay.

Mới đây, theo Sina, vào đúng 13 giờ 14 phút ngày 20/5, nam diễn viên phim 'Vườn sao băng' Ngụy Thần đã bất ngờ tuyên bố anh cùng bạn gái Vu Vĩ chính thức kết hôn . Sau 11 năm hẹn hò kể từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cặp đôi đã về chung nhà, cùng bắt đầu một chương mới trong cuộc đời.

Trên trang weibo cá nhân của mình, Ngụy Thần đăng tải loạt ảnh về giấy chứng nhận đăng kí kết hôn cùng ảnh chụp với vợ trên background đỏ với dòng trạng thái: "Đã trở thành người một nhà ♥♥♥". Trong ảnh, nam diễn viên cùng vợ mới cưới mặc áo đồng phục màu trắng, tạo hình trái tim ngọt ngào và mỉm cười hạnh phúc bên nhau.

Được biết, Ngụy Thần cùng vợ là bạn cùng trường đại học, cả hai đã gặp gỡ và hẹn hò với nhau từ lúc này. Do sự nghiệp của người yêu, Vu Vĩ chưa bao giờ công khai chuyện tình yêu của hai người, luôn âm thầm, bí mật đứng đằng sau hỗ trợ bạn trai. Mãi tới năm 2015, cặp đôi mới thừa nhận và công khai chuyện tình cảm sau khi bị báo chí theo dõi và tung loạt ảnh cả hai về nhà riêng. Vào tháng 10/2019, nam diễn viên cầu hôn thành công bạn gái, trong khi cả hai cùng nhau lặn biển khám phá.

Trước tin vui này, cư dân mạng không khỏi vui mừng cho cặp đôi và gửi lời chúc phúc. Một số người đã bình luận: "Ngụy Thần là một nghệ sĩ rất tốt, không có tin đồn, không sao chép, có người yêu liền công khai, chăm chỉ làm việc, mạnh dạn kết hôn. Là thành xuân của rất nhiều người!", "Chúc mừng! Hình như là yêu nhau rất lâu, bên nữ cũng rất tốt!", "Từ đồng phục trường đến váy cưới! Lãng mạn quá đi",...

Ngụy Thần là nam diễn viên đóng vai Diệp Thước - một trong 4 thành viên của nhóm F4 trong "Cùng Ngắm Mưa Sao Băng" (phim Vườn Sao Băng phiên bản Trung Quốc). Trong suốt nhiều năm sự nghiệp, nam diễn viên luôn được đánh giá cao bởi không scandal, rất chăm chỉ cố gắng làm việc. Anh từng gây ấn tượng với người hâm mộ Việt bởi vai diễn trong các bộ phim như "Hồng lâu mộng" (1996), "Năm tháng vội vã" (bản điện ảnh sản xuất năm 2014), "Truy tìm hung thủ" (2016). Không chỉ là diễn viên, Ngụy Thần còn từng thử sức lấn sân sang thị trường âm nhạc và đạt được một số thành tích.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)