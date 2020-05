Nguyên chủ tịch UBND TP Phan Thiết bị truy tố do nhiều sai phạm về đất đai

Tin tức mới nhất ngày 16/5, báo Tuổi trẻ Online dẫn lại thông tin từ Viện KSND tỉnh Bình Thuận ngày 15/5 cho biết, đơn vị đã hoàn tất cáo trạng truy tố hàng loạt bị can nguyên là những lãnh đạo và trưởng phòng nghiệp vụ thuộc UBND TP Phan Thiết do liên quan đến sai phạm đất đai trong thời gian qua.

Trong số đó, bị can Đỗ Ngọc Điệp, Trần Hoàng Khôi (nguyên là chủ tịch và phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết trong những nhiệm kỳ 2011-2021) bị Viện KSND tỉnh Bình Thuận truy tố tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Hoàng Khôi (áo trắng) – nguyên phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết.



Ngoài ra còn có các bị an Lê Hoàng Anh Tân Phạm Thanh Thái, Lê Hồ Khải, Nguyễn Trí (nguyên là các trưởng phòng nghiệp vụ và chuyên viên của UBND TP Phan Thiết) cũng bị truy tố cùng tội danh.

Cáo trạng ghi rõ, bị can Điệp và Khôi được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai; những bị can còn lại có chức năng giúp UBND TP Phan Thiết về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, những người này lại không căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của UBND TP Phan Thiết (được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt) trong quá trình cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo đó, các bị can dựa vào kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu về sử dụng đất ở cấp xã (2011-2015) và các quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 dù biết những quy hoạch và kế hoạch này đã hết hiệu lực từ tháng 7/2014.

Bị can Đỗ Ngọc Điệp – nguyên chủ tịch UBND TP Phan Thiết



Để chuyển đổi mục đích đất, các bị can còn thêm vào bản đồ quy hoạch địa phương nhiều thuật ngữ như "khu dân cư nhà vườn, nhà vườn". Từ tháng 2/2016 đến tháng 12/2018, các bị can đã ban hành 132 quyết định cho phép chuyển đổi mục đích đất ở tại nông thôn trái với quy định, có tổng trị giá lên tới trên 13 tỷ động.

Được biết, tổng diện tích của 132 thửa đất này là 170.987,3 m2, có vị trí nằm ở các xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi. Thậm chí, nhiều hồ sơ về các quyết định còn không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất cũng điều kiện cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trước đó, có nhiều hồ sơ được Phòng Quản lý đô thị TP Phan Thiết xác định không thuộc quy hoạch đất ở tại nông thôn. Tuy nhiên, bị can Khôi không yêu cầu rà soát hay kiểm tra mà vẫn ký quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Your browser does not support HTML5 video.

Khám xét nhà Vũ "nhôm" năm 2017