Nguyên nhân bất ngờ khiến gã đàn ông lao ra đường chặn 3 ô tô đập vỡ kính chắn gió

Công an huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh ) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Hùng Sơn Trung (33 tuổi, ngụ tại xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Công an huyện Trà Cú thông tin, Trung là đối tượng nghiện ma túy trong diện quản lý của Công an địa phương. Ngày 1/4, sau khi sử dụng ma túy đá và uống bia rượu, Trung đến nhà bố mẹ vợ xin đón con về nhà. Thấy Trung có biểu hiện không bình thường nên bố mẹ không cho đón con về.

Tức giận, Trung lao ra đường chặn xe, nhảy lên đầu xe dùng tay đập vỡ kính chắn gió của 3 ô tô (trong đó có 2 ô tô tải và 1 ô tô 7 chỗ). Gây rối xong, Trung bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó sự việc được các bị hại trình báo lên cơ quan điều tra . Công an huyện Trà Cú đã mời Trung lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trung không những không có thái độ thành khẩn khai báo mà còn hồn nhiên cười cợt. Hiện, Công an huyện Trà Cú vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Mai Hùng Sơn Trung tại cơ quan điều tra

