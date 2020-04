Số người thiệt mạng vì COVID-19 ở New York cao gấp đôi vụ khủng bố 11/9, đâu là nguyên nhân?

Hôm 13/4, Thống đốc bang New York Andrew M. Cuomo cho biết bang mới ghi nhận thêm 671 ca tử vong, nâng tổng số người chết do dịch bệnh ở khu vực này lên 10.056.

Tính đến sáng 14/4, Mỹ vẫn là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới và bỏ xa các nước còn lại. Mỹ ghi nhận tổng cộng 586.941 ca nhiễm với 23.640 người tử vong. Trong đó, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung chính là bang New York.



Hôm 13/4, Thống đốc bang New York Andrew M. Cuomo cho biết bang mới ghi nhận thêm 671 ca tử vong, nâng tổng số người chết do dịch bệnh ở khu vực này lên 10.056. Số ca tử vong ở New York chiếm đến 42,5% tổng số ca thiệt mạng trên toàn nước Mỹ. Thậm chí, số người chết ở khu vực này nhiều gấp đôi số nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9/2001.

Tỷ lệ thiệt mang do COVID-19 ở New York là 6%, cao hơn trung bình ở Mỹ và hầu hết các nước trên thế giới. Thống đốc Cuomo cũng cảnh báo, số ca nhiễm tại New York sẽ nhanh chóng đi lên nếu cư dân lơ là việc giữ khoảng cách xã hội . Số người chết ở đây đã cho thấy mức độ đau đớn và "xót xa khủng khiếp" tại tại New York nói riêng và Mỹ nói chung thời điểm hiện tại.





Thành phố New York là một nơi dân cư đông đúc với hơn 8 triệu người sinh sống, đây chính là một trong những nguyên nhân khiến nơi này bị đại dịch COVID-19 tàn phá nặng nề. Số dân cư ở TP New York gấp đôi Los Angeles nhưng số ca nhiễm lại cao gấp 8 - 9 lần các thành phố khác.

Theo CNN, mật độ dân số ở New York khiến dịch bệnh lây lan nhanh. Cụ thể, mật độ dân số ở New York là 27.000 người/km2, cao nhất nước Mỹ. Con người tiếp xúc nhau trong khoảng cách gần trong các không gian kín như căn hộ, nhà thờ, du thuyền hay những sự kiện ngoài trời như công viên, khu vui chơi, sự kiện âm nhạc khiến virus dễ dàng truyền từ người này sang người khác.





Tuy nhiên, yếu tố này cũng chưa lý giải được toàn bộ vấn đề. Khu vực có mật độ dân số dày nhất ở New York là Manhattan, trong khi Queens chỉ đứng thứ tư. Tuy nhiên, số ca nhiễm ở Queens lại nhiều gấp đôi so với Manhattan.

Các Bệnh viện ở New York đang quá tải do số người mắc và tử vong do COVID-19 ngày càng tăng mạnh.

Một nguyên nhân khác được đưa ra là do New York thực hiện nhiều xét nghiệm hơn so với các bang khác. Việc này đồng nghĩa với việc nhiều trường hợp nhiễm bệnh hơn được tìm ra.





Một số bang ở Mỹ đưa ra khuyến cáo người dân nếu nhiễm bệnh thì phải tự cách ly tại nhà. Những người này không được xét nghiệm, và nếu tử vong tại nhà cũng không được tính là chết do COVID-19. Tuy nhiên, TP New York thực hiện xét nghiệm diện rộng nên số ca nhiễm cao hơn các bang khác. Bên cạnh đó, New York cũng xuất hiện dịch bệnh trước các bang khác khoảng 1, 2 tuần.

Vấn đề đáng lo ngại hiện nay là các bệnh viện ở New York đang quá tải do số người mắc và tử vong do COVID-19 ngày càng tăng mạnh. Không thể phủ nhận, chính sự chậm trễ trong khâu chuẩn bị và sự thờ ơ, coi thường dịch bệnh trong thời gian đầu là một phần nguyên nhân khiến Mỹ rơi vào thảm họa như hiện nay.



