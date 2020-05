 Nguyên nhân khó tin khiến chiến sĩ Công an nghĩa vụ bị đồng đội bắn trọng thương

Theo cáo trạng truy tố, Phạm Lê Trọng Nhân là chiến sĩ Công an nghĩa vụ có thời hạn trong ngành Công an. Nhân làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại UBND tỉnh Vĩnh Long.

Trong thời gian công tác tại đây, Nhân có chơi thân với chiến sĩ Lý Hùng. Hai người thường xuyên nói chuyện, qua lại, trao đổi công việc với nhau.

Sáng ngày 26/10/2019, Nhân hết ca trực nên chỉ huy yêu cầu đổi ca với người khác. Sau đó, Nhân nhận lệnh mang súng quân dụng ký hiệu MP5 cất vào trong tủ. Đồng thời lấy khẩu súng K59 giao cho người trực bảo vệ ca tiếp theo.

Nhân tại phiên tòa xét xử

Vì câu nói đầy thách thức trên mà Nhân vô cùng tức giận. Nhân lên đạn khẩu súng đang cầm trên tay rồi bóp cò bắn trúng đùi trái xuyên qua đùi phải của chiến sĩ Hùng.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, bị cáo Phạm Lê Trọng Nhân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo thể hiện sự ân hận về hành vi trên. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt 3 năm tù tội Giết người và 1 năm tù tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

