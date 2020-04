Những sai lầm tai hại khiến lỗ chân lông ngày càng to

Tình trạng lỗ chân lông bị giãn nở khiến làn da trở nên kém sắc, quá trình make up cũng phức tạp hơn. Đặc biệt, nếu làn da không được chăm sóc và sạch kỹ càng rất dễ bị nhờn mụn và kém săn chắc. Trong đó, lỗ chân lông bị giãn nở có thể do một số sai lầm cơ bản khi chăm sóc da.

1. Rửa mặt (tẩy da chết) quá nhiều

Đa số nguyên nhân khiến tình trạng lỗ chân lông ngày càng to là do những thói quen chăm sóc da hàng ngày. Đặc biệt, nếu bạn quá kỹ càng trong các công đoạn làm sạch da, các lỗ chân lông trên da có nguy cơ bị to ra.





Rửa mặt nhiều lần khiến mất lớp dầu tự nhiên trên da

Bởi khi làm sạch da quá nhiều lần, độ ẩm và lớp màng bảo vệ tư nhiên trên da sẽ dần bị biến mất. Điều này khiến làn da kích thích tiết ra rất nhiều dầu nhờn để nhanh chóng cân bằng độ ẩm trên da – quá trình diễn ra thường xuyên thì lỗ chân lông trên da bị giãn ra rất nhanh. Bởi vậy, tốt nhất bạn chỉ nên rửa mặt tối đa 2 lần/ngày và tẩy da chết 2 lần/tuần.

2. Lạm dụng giấy thấm dầu

Giấy thấm dầu có công dụng rất tốt trong việc lấy đi lượng dầu thừa trên da. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều lần, lớp dầu tự nhiên trên da cũng bị mất đi – điều này khiến ra bị khô ráp, thiếu độ ẩm và càng tiết ra nhiều dầu nhờn hơn. Theo đó, lỗ chân lông cũng ngày càng lớn dần, khiến làn da không được mịn màng.

Bởi vậy, bạn chỉ nên sử dụng giấy thấm dầu tối đa 4-5 lần/ngày và mỗi lần cách nhau 2 tiếng. Đặc biệt, chỉ sử dụng giấy thấm dầu 1 lần, không dùng lại. Thấm dầu một cách nhẹ nhàng, để yên trên da từ 3-5 giây và không nên dùng giấy thấm dầu cho da mụn.

3. Thường xuyên chỉnh sửa lớp trang điểm

Dặm nhiều lớp trang điểm khiến lỗ chân lông bị bít tắc

Thường xuyên dặm lại lớp make up khiến lỗ chân lông gặp nhiều vấn đề. Nguyên nhân là quá trình tiết dầu trên da luôn diễn ra, việc dặm thêm phấn phủ lên lớp dầu và bụi bẩn khiến làn da bí bách và kích thích dầu nhờn tiết ra nhiều hơn. Điều này khiến lỗ chân lông bị giãn nở và tạo điều kiện cho vi khuẩn thâm nhập, gây viêm và hình thành nên mụn.

4. Để da quá khô hoặc quá nhờn

Nếu để da quá khô, da thiếu độ ẩm trầm trọng sẽ khiến cơ thể kích thích tiết dầu nhờn rất nhờn. Quá trình tiết dầu mạnh mẽ sẽ khiến lỗ chân lông bị giãn nở rất nhanh chóng. Nếu da quá nhờn, lỗ chân lông to là điều đương nhiên. Đây là điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, hình thành nên mụn.

Do đó, bạn cần đảm bảo quá trình chăm sóc da phù hợp để da luôn có đủ độ ẩm và cân bằng dầu dừa trên da tốt nhất.

5. Ăn nhiều thực phẩm có hại

Chắc hẳn bạn cũng đã biết, chế độ ăn uống sẽ ảnh hưởng lớn tới cơ thể và làn da. Khi bạn nạp vào cơ thể quá nhiều đồ ăn cay nóng, dầu mỡ, đường… sẽ khiến hệ thống bài tiết gặp nhiều vấn đề, cơ thể dễ tích tụ độc tố.

Thực phẩm cay nóng khiến da đổ nhiều dầu và dễ hình thành mụn

Theo đó, nó kích thích làn da tiết nhiều dầu nhờn, gây tắc nghẽn và giãn nở lỗ chân lông. Do đó, bạn muốn có làn da đẹp cần đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh.

6. Lười sử dụng kem chống nắng

Ánh nắng mặt trời có tác động tiêu cực đến làn da như khiến làn da mất nước, xỉn màu, phá vỡ cấu trúc da và khiến da nhanh lão hóa , nám, tàn nhang… Các vấn đề này đều ảnh hưởng trực tiếp đến lỗ chân lông, khiến chúng càng ngày càng bị giãn to hơn.

Để bảo vệ da, bạn cần sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Bảo vệ da khỏi bụi bẩn, nắng nóng và tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Làm gì với lỗ chân lông to?. Nguồn: Công Chúa Dồng

Như Quỳnh (t/h)