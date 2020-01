Bệnh nhi 8 tháng tuổi 'khốn đốn' vì bệnh viêm da, bác sĩ chỉ ra thủ phạm không ngờ

Thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, đến chiều ngày 31/12, sức khỏe bệnh nhi N.N.T.T. (8 tháng tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã ổn định và được xuất viện. Trước đó, bé được gia đình cho nhập viện trong tình trạng sốt, đỏ da toàn thân, da bong tróc, lột từng mảng.

Theo mẹ bé, do ở nhà đang sửa chữa, bụi bặm rất nhiều, lại không có người trông coi bé nên mẹ vừa bế bé vừa giám sát việc thi công, khiến em bị tiếp xúc với rất nhiều bụi bẩn, nước sơn. Sau đó 1 ngày, da bé đỏ rất nhanh bắt đầu từ vùng mặt cổ lan dần xuống toàn thân kể cả các vùng niêm mạc mũi, miệng, bộ phận sinh dục kèm sốt cao.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy hiểm, da bong tróc toàn thân





Chỉ trong 2 ngày tiếp theo, các triệu chứng xuất hiện liên tục như sốt cao, sau đó da phồng rộp lên và bắt đầu bong tróc rỉ dịch gây đau rát ngứa ngáy rất khó chịu. Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán bé bị viêm da tiếp xúc Dị ứng có bội nhiễm, nguyên nhân là do tiếp xúc nước sơn, bụi bẩn trong lúc sửa nhà.

Bệnh nhi sau đó được điều trị dị ứng, kháng viêm và kháng sinh ngăn bội nhiễm. Sau 3 ngày điều trị tích cực, bé giảm sốt, sang thương da giảm dần, da khô, bong tróc, ăn bú tốt, bớt quấy khóc và được xuất viện sau 1 tuần điều trị.

Viêm da tiếp xúc gây ra sự khó chiụ, ngứa ngáy, rất nguy hiểm với các bé sơ sinh

Bác sĩ bệnh viện cho biết, để điều trị Viêm da tiếp xúc, trước tiên phải chẩn đoán để xác định chính xác các nguyên nhân gây bệnh, bời đây là bệnh dễ mắc và do nhiều nguyên nhân gây nên. Vì vậy, việc điều trị cũng phải dựa trên các mức độ và nguyên nhân của nó.

Các chuyên gia da liễu cho nhận định, có 3.700 nguyên nhân gây viêm da tiếp xúc dị ứng ở người. Việc kiểm tra mức độ dị ứng của da được các bác sĩ thực hiện bằng cách cho da tiếp xúc với một lượng nhỏ chất có thể gây kích ứng da và theo dõi vết phát ban trong khoảng 1 - 2 ngày. Biểu hiện nếu da có phản ứng dị ứng, đây sẽ là cơ sở để bác sĩ xác định nguyên nhân và có phương pháp điều trị viêm da tiếp xúc. Sau khi cách ly với nguyên nhân gây bệnh và triệu chứng có cải thiện thì càng khẳng định kết quả chẩn đoán.

Trong trường hợp viêm da tiếp xúc do côn trùng cắn, việc chẩn đoán chủ yếu dựa trên kết quả lâm sàng, bao gồm: Bệnh có xuất hiện đột ngột không, các tổn thương cơ bản trên da là những dát đỏ có bọng nước, dát đỏ phân bố thành dải, vết và thường gặp ở vùng hở, có cảm giác rát bỏng , ngứa, đau tại vị trí tiếp xúc nhưng không nặng nề… Vùng da bị tổn thương do côn trùng cắn sẽ khiến bạn gãi, nhưng như thế sẽ dễ gây ra kích ứng và làm nhiễm trùng, khi đó sẽ phải dùng tới thuốc kháng sinh trong điều trị viêm da tiếp xúc.

Các bác sĩ khuyến cáo, để ngăn ngừa các triệu chứng viêm da tiếp xúc, trước tiên cần chú ý tránh tiếp xúc với các chất có khả năng gây kích thích. Các tác động bên ngoài có thể gây viêm da như bụi, phấn hoa, chất tẩy rửa, đặc biệt các loại thực phẩm đã gây ra dị ứng trước đây. Người dân nên giữ da luôn sạch sẽ, đặc biệt là trẻ nhỏ vì da trẻ nhỏ rất dễ bị kích ứng khi tiếp xúc với bụi bẩn hoặc các hóa chất.





