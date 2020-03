Nguyên Phó tư lệnh doanh nghiệp quân đội Đỗ Văn Sang vừa bị bắt vì lý do gì?

Thông tin trên báo Thanh Niên, mới đây, Cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng vừa tống đạt quyết định bắt tạm giam một nguyên Phó tư lệnh doanh nghiệp quân đội.

Người vừa bị bắt tạm giam là đại tá Đỗ Văn Sang - nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Tổng công ty 15 (Bộ Quốc phòng) - có trụ sở tại phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hôm 6/3 vừa qua, cơ quan chức năng cũng đã thực hiện việc khám nhà riêng ông Sang tại thành phố Pleiku, Gia Lai để thu thập các tài liệu liên quan.

Nhà riêng của đại tá Đỗ Văn Sang. Ảnh: Tiền Phong



Theo thông tin ban đầu, trước đó, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra Quân uỷ Trung ương, Tổng Công ty 15 đã họp kiểm điểm liên quan đến những sai phạm của ông Đỗ Văn Sang khi còn giữ chức Giám đốc Công ty 75 (thuộc Tổng Công ty 15) giai đoạn 2011-2012.

Báo Tiền Phong đưa tin, trong thời gian đương chức, ông Sang đã vi phạm nguyên tắc tài chính, tự ý quyết định giá trần mua cây giống cao su hơn 12 tỷ đồng, không khảo sát thực tế khi ký hợp đồng mua đất khiến Công ty 75 nhiều khả năng mất hơn 3.000 ha đất, tương đương 39 tỷ đồng...

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Kiều Đỗ (t/h)