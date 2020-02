Nguyễn Thanh Huyền đội tuyển Việt Nam: Bóng hồng xinh đẹp nhưng cứng cỏi

Hiện tại, trung vệ nữ số 1 Việt Nam lúc này Chương Thị Kiều đang gặp chấn phương, sắp phải phẫu thuật do dây chằng chéo trước đầu gối có vấn đề ngay trước trận play-off vòng loại Olympic. Để thay thế chân sút tài năng này, HLV Mai Đức Chung đã gọi bổ sung cầu thủ Nguyễn Thanh Huyền. Ngày 19/2 vừa qua, cô đã có mặt cùng đội tuyển nữ quốc gia để luyện tập buổi đầu tiên, chuẩn bị cho trận đấu vòng loại cuối cùng gặp đội tuyển nữ Australia.

Bóng hồng cứng cỏi Nguyễn Thanh Huyền đội tuyển Việt Nam không phải là gương mặt quá mới lạ. Trước đó, nữ cầu thủ sinh năm 1996 này đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng qua giải đấu AFF Cup nữ 2019. Dù không có cơ hội ra sân, Nguyễn Thanh Huyền đã được chú ý bởi vẻ đẹp dịu dàng, nụ cười tỏa nắng và chiều cao ấn tượng lên tới 1m7. Vẻ ngoài tươi tắn cùng sống mũi cao khiến Thanh Huyền trở nên nổi bật hơn nhiều so với đồng đội, thậm chí được người hâm mộ mệnh danh là "hoa khôi" đội tuyển nữ Việt Nam

Tuy nhiên, không thể vì sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn mà có thể đánh giá thấp cô nàng trung vệ này. Thanh Huyền đang đá cho CLB bóng đá nữ Hà Nội, dù chỉ lên đội cách đây vài năm nhưng đã trở thành một trong những lựa chọn vững chắc cho vị trí trung vệ của đội bóng thủ đô. Thanh Huyền được đánh giá là chơi khá chắc, mạnh mẽ, là "hòn đá tảng" phía sau vẻ đẹp dịu dàng.

Sở hữu chiều cao tốt, có nhiều khả năng tranh cướp bóng bổng, sức bền khá và thông minh, nhanh nhẹn, Thanh Huyền đã được HLV Mai Đức Chung "chọn mặt gửi vàng" cho vị trí thay thế đàn chị Chương Thị Kiều. Cô không dễ bị đánh bại trong các tình huống đá tay đôi, với những pha băng cắt chuẩn xác và lựa chọn cơ hội tốt là những điểm mạnh của Thanh Huyền. Cô từng tham dự và đạt nhiều thành tích ở các giải quốc tế trước đó như: HCB U19 Đông Nam Á 2014, HCĐ AFF Cup 2018, HCV AFF Cup 2019.

Tuy nhiên, so với các đàn chị là Chương Thị Kiều, Hồng Nhung, Nguyễn Thanh Huyền đội tuyển Việt Nam vẫn còn là một chân sút mới, sẽ gặp khó khăn trong các trận đấu căng thẳng. Do chưa có nhiều kinh nghiệm ra sân ở các giải đấu lớn, khả năng lăn xả, liều lĩnh của nữ cầu thủ chưa được đánh giá chính xác.

Tuy nhiên, Thanh Huyền là một cầu thủ chăm chỉ, nghiêm túc và rất cầu tiến. Ẩn sau vẻ đẹp dịu dàng là một bản tính lỳ lợm, bản lĩnh và có khả năng phát triển rất nhanh. Không để mình bị ảnh hưởng bởi danh tiếng khi bất ngờ thành "hot girl" sau đêm chung kết AFF Cup nữ 2019, cũng không vướng phải tin đồn tình ái nào, có thể thấy rõ Nguyễn Thanh Huyền đội tuyển Việt Nam là người luôn hết mình cống hiến cho bóng đá nước nhà. Có thể đó là lý do HLV Mai Đức Chung đã tin tưởng gọi Thanh Huyền giữ vị trí trung vệ trong trận đấu sắp tới đối mặt đội tuyển nữ Australia.

Trong trận đấu vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Australia, được đánh giá là có trình độ vượt trội hoàn toàn. Hiện tuyển nữ Australia đang đứng hạng 5 thế giới và đã nhiều lần chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã có phương án để những cô gái vàng của chúng ta có thể đối phó với đội bạn, và tinh thần của tuyển nữ Việt Nam vẫn là kiên định, mạnh mẽ, không run sợ.

Chi Nguyễn (t/h)