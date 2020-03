Nguyện ước cuối của diễn viên Mai Phương trước khi lìa đời

Như đã đưa tin, sau hơn 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, nữ diễn viên Mai Phương trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 28/3.

Mới đây, ca sĩ Trương Bảo Như là một trong số những bạn thân của diễn viên Mai Phương đã chia sẻ mong ước cuối của Mai Phương trước khi qua đời.

Theo đó, trước khi ra đi, Mai Phương dặn dò rất kỹ về việc hậu sự của mình. Cô mong muốn được an táng theo các nghi lễ truyền thống của đạo Tin Lành và đặc biệt là bỏ qua các nghi thức thờ cúng, thắp nhang, cầu siêu.

Trương Bảo Như viết trên trang cá nhân: "Mọi người yêu thương xin gửi lời cầu nguyện Phương được về với Chúa nhẹ nhàng siêu thoát. Cám ơn tất cả mọi người".

Mai Phương và ca sĩ Trương Bảo Như

Mai Phương sinh năm 1985, tên thật là Phạm Thị Mai Phương. Cô được biết đến với vai trò là diễn viên, ca sĩ và MC.

Trong suốt sự nghiệp, Mai Phương ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi những vai diễn ngọt ngào, đáng yêu.

Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của Mai Phương là vai chính trong bộ phim thiếu nhi "Đôi bạn" của Đạo diễn Phùng Ngọc Châu khi cô mới 12 tuổi.

Vai diễn đầu đời của Mai Phương

Năm 2003-2004, ngay khi đang học năm nhất trường Sân khấu Điện ảnh, cô đã được mời tham gia một số bộ phim nổi tiếng như "Xóm Cào Cào", "Mộng Phù Du"...

Năm 2007, Mai Phương được đạo diễn Lê Hoàng lựa chọn vào vai nữ quan trọng trong bộ phim "Trai Nhảy". Vai nữ chính - cô bé bán chè tên Đậu trong bộ phim "Trai Nhảy" đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Năm 2008, Mai Phương nhận vai nữ chính trong "Sóng đời". Đây là vai khá nặng ký với Phương bởi nhân vật trong phim có những nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Từ cô gái trẻ có cái nhìn cuộc sống đơn giản, non nớt, nữ chính bị tên sở khanh lừa gạt rồi bỏ rơi, sau đó vướng vào căn bệnh thế kỷ.

Bộ phim "Cổng mặt trời" được sản xuất năm 2010 là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong sự nghiệp của Mai Phương. Cô vào vai một cô gái mạnh mẽ, yêu thương hết mực người bạn từ thuở nhỏ mặc dù biết anh là người đồng tính.

Ngoài ra Mai Phương còn ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim đình đám khác như "Hương phù sa", "Những thiên thần áo trắng", "Cuộc phiêu lưu của Hai lúa"...

Mai Phương cũng là gương mặt nổi bật trên sân khấu kịch phía Nam, cụ thể là sân khấu kịch Phú Nhuận của NSND Hồng Vân.

Nữ diễn viên xinh đẹp trên sân khấu kịch

Ngoài diễn xuất, Mai Phương cũng hoạt động tích cực với vai trò diễn viên, ca sĩ. Cô lấn sang ca hát năm 2010 vào tạo được một số thành công với các ca khúc như: Tiếng dương cầm trong đêm, Không còn nước mắt...

Tháng 8/2018, Mai Phương phát hiện mắc bệnh ung thư phổi sau một thời gian ho kéo dài. Cô nhập viện điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Sau hơn một năm trị bệnh, cuối năm 2019, Mai Phương quay trở lại với phim ảnh trong web-drama "Thần chết tập sự".

Mai Phương trong dự án phim mới nhất

Đến tháng 4/2019, nữ diễn viên tiết lộ việc điều trị đã đến giai đoạn mệt mỏi vì cơ thể cô có dấu hiệu kháng thuốc. Đầu tháng 9/2019, Mai Phương đã phải nhập viện cấp cứu vì bệnh ung thư trở nặng. Thời điểm đó, cô đã vượt qua giây phút sinh tử nhờ sự hỗ trợ của người thân và bạn bè.

Tối 28/3 vừa qua, sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh quái ác, nữ nghệ sĩ đã qua đời ở tuổi 35. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mô đã bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của một tài năng.

